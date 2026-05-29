La jueza de Les Naus cita como testigos a representantes de empresas y Provia y vuelve a llamar a dos cargos de Vivienda

Archivo - Vista del Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La jueza que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, de Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante, ha citado a declarar el próximo 17 de junio en calidad de testigos a los representantes de cinco empresas --Block Arquitectura SL; Edificio Teulada SL; Livanto Mediterránea SL; Quatre Carreres Plaza, Cooperativa Valenciana; e Inurban SA-- y de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia).

La magistrada ha adoptado esta decisión, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, en una providencia notificada este viernes, donde también ha acordado que comparezcan ese mismo día otros dos testigos que ya habían prestado declaración antes, concretamente el 15 de abril. Se trata de la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante y el secretario territorial adjunto de Vivienda de Alicante.

Igualmente, la jueza requiere diversa documentación al promotor investigado, administrador único de la mercantil Fraorgi, que es la gestora de la cooperativa del residencial Les Naus, construido sobre una parcela municipal que fue enajenada.

En concreto, le solicita el "anteproyecto de obra y demás estudios documentados sobre la edificación de la parcela que en su declaración manifestó haber sido elaborados con anterioridad al día 5 de septiembre de 2018 en que se produjo la publicación del anuncio de licitación y de los pliegos".

También le pide la "relación de empleados de Fraorgi SLU y de Iuvenale Somnia SL que entre los años 2021 y 2025 participaron en el proceso de captación de socios de la cooperativa y en la elaboración y gestión de la lista de espera".

Estas nuevas citaciones llegan después de que el pasado 20 de mayo declarara como investigado en el juzgado, además de otros imputados como la exconcejala de Urbanismo por el PP Rocío Gómez --adjudicataria de una VPP en Les Naus--, el promotor, de Fraorgi.

Según fuentes conocedoras, este empresario aseveró, entre otras cuestiones, que hubo una reunión con el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, del PP, y la ahora exconcejala para solicitar devolución de dinero pagado de más por la promotora por el solar o que les compensaran con otro suelo y que no les hicieron caso.

"LA HE CAGADO"

Cabe recordar que, el pasado 15 de abril, el secretario territorial adjunto de Vivienda, en su primera declaración como testigo ante la jueza, manifestó que el funcionario de la Conselleria encargado de los visados de las VPP, que fue expedientado por la Generalitat y está investigado en la causa, le dijo: "Lo siento, la he cagado y asumiré todas las responsabilidades".

En principio, y antes de las declaraciones acordadas para el 17 de junio, el próximo día 5 están citados como investigados nueve adjudicatarios de VPP. Entre ellos, figura el nombre de la pareja de ese trabajador de la administración autonómica encargado de los visados. Se da la circunstancia de que ella es arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante.

Ese funcionario investigado, que declaró el pasado día 20 de mayo, dijo que tramitó todos los expedientes de Les Naus, que los asumió por falta de personal y que quien los tramitaba se marchó y por eso se encargó él. También apuntó que no consideró nunca abstenerse del visado de su mujer porque, según manifestó, su función era de puro trámite, y no reconoció ningún error en su gestión de los visados.

CGT

Por otro lado, en otra providencia, dictada también este viernes, la jueza ha pedido al sindicato CGT que preste una fianza de 3.000 euros para admitir su personación en la causa como acusación popular, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

De aceptarse finalmente esta personación, las acusaciones populares en la causa de Les Naus serían tres, ya que esta entidad se sumaría a las que ejercen el partido Ciudadanos y el grupo municipal del PSPV del consistorio alicantino.