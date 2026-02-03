La jueza pide a Emergencias que concrete las pedanías de València y áreas de l'Horta Sud a las que envió el ES-Alert 710

Archivo - Estragos ocasionados por la dana, a 13 de noviembre de 2024, en Picanya - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha remitido un nuevo oficio a la Subdirección General de Emergencias en la que le pide que, en el plazo de tres días, concrete el área o las pedanías de la ciudad de València a las que se remitió ES-Alert número 710, enviado a la población a las 20:57 horas del 29 de octubre de 2024, especificando expresamente si estaba incluida en su totalidad la pedanía de La Torre, y también que diga qué parte o área de los municipios de l'Horta Sud estaban incluidos en el mensaje.

Así lo ha solicitado en una providencia tras el informe remitido por la Subdirección General de Emergencias, en el que se concretan los municipios que estaban incluidos en las zonas afectadas a las que se remitió ese ES-Alert.

En el primer informe, la Subdirección General de Emergencias de la Generalitat detallaba los más de 70 municipios a los que se envió el segundo mensaje del día, tras el primero de las 20:11 horas que, según considera la magistrada en distintas resoluciones, fue "tardío" y "erróneo" en su contenido.

Con ese informe, Emergencias daba respuesta al rquerimiento de la magistrada, que el pasado 26 de enero pidió al organismo que concretara las poblaciones que estaban incluidos en las zonas afectadas a las que se remitió el segundo ES-Alert, el nº710, con hora de inicio fijada a las 20.57 horas de esa noche y finalización a las 0.57 de la madrugada.

En su respuesta, Emergencias explicaba que la plataforma de gestión del sistema ES-alert (Public Warning Portal) dependiente del Ministerio de Interior, dispone de diferentes sistemas para delimitar la zona a la que se remite un aviso: mediante la creación de polígonos sobre una cartografía con el 'ratón'; mediante delimitaciones geográficas preestablecidas (municipios, provincias), en este caso se seleccionas las 'entidades' sobre un listado, por ejemplo, un número determinados de municipios; o con delimitaciones geográficas 'pregrabadas' por la Comunidad Autónoma, como por ejemplo en el caso de la Comunitat Valenciana la zona de afección en un Plan de Emergencia Exterior por un accidente grave".

En concreto, en el mensaje 710 la delimitación se hizo mediante el primer procedimiento indicado, por creación de un polígono sobre una cartografía, "no coincidiendo por tanto los lindes con límites municipales o administrativos", precisa.

De acuerdo con lo anterior, apuntaba, el listado de municipios afectados se realizó trasladando de manera visual (no existe la opción de exportación) el polígono registrado sobre un Sistema de Información Geográfica.

COBERTURA

Por último, el informe exponía que el alcance final del mensaje en las zonas limítrofes "depende de la cobertura de cada operadora de móvil que son lo únicos que lo pueden determinar".

El listado proporcionado incluía 73 municipios de la provincia de Valencia: Alaquàs, Alcúdia, Albal, la Pobla Llarga, Albalat de la Ribera, Llaurí, Alberic, Llocnou de la Corona, Alborache, Llombai, Alcàsser, Loriguilla, Aldaia, Macastre, Alfafar, Manises, Alfarp, Massalavés, Algemesí, Massanassa, Alginet, Millares, Almussafes, Mislata, Alzira, Montroi, Antella, Montserrat, Benetússer, Paiporta, Benicull de Xúquer, Paterna, Benifaio, Picanya, Picassent, Benifairó de la Valldigna y Polinyà de Xúquer.

También figuraban en el listado Benimodo, Quart de Poblet, Benimuslem, Real, Beniparrell, Riba-roja de Turia, Buñol, Carcaixent, Sant Joanet, Castelló, Carlet, Sedaví, Silla, Catadau, Simat de la Valldigna, Catarroja, Sollana, Cheste, Sueca, Chiva, Tavernes de la Valldigna, Cullera, Torrent, Corbera, Dos Aguas, Tous, Turís, Fortaleny, Favara, València, Gavarda, Xirivella, Godelleta, Yátova y Guadassuar.