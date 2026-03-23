La jueza de las VPP de Alicante cita a declarar como testigos a tres responsables de la Conselleria de Vivienda

Archivo - Vista del Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La titular de la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que investiga la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan, ha dictado una providencia por la que acuerda, a instancias de la Fiscalía, citar a declarar en calidad de testigos el próximo 15 de abril a tres responsables de la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana.

En concreto, al director territorial de la Conselleria en Alicante, la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante y el secretario territorial adjunto de Vivienda, según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La jueza también ha decidido librar un oficio a la Conselleria para que detalle si unos informes aportados a la causa han sido elaborados exclusivamente por el secretario territorial adjunto de Vivienda o si ha sido auxiliado para ello por otros empleados públicos. En este segundo supuesto, la administración autonómica deberá identificar a esas personas y los cargos o puestos que ocupan en el organigrama institucional.