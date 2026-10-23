Julio Llamazares, Sara Barquinero y Pablo Álvarez cerrarán el año literario del IAC

Julio Llamazares (i), Sara Barquinero (c) y Pablo Álvarez (d) - MONTAJE A PARTIR DE DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los escritores Julio Llamazares, Sara Barquinero y Pablo Álvarez protagonizarán los últimos encuentros literarios del año del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC), ha informado la Diputación de Alicante en un comunicado.

Bajo el paraguas del ciclo 'Con todas las letras', la Casa Bardín recibirá el próximo miércoles 28 de octubre a Julio Llamazares, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Narrativa por su novela 'El viaje de mi padre'.

Llamazares ha sido dos veces finalista al Premio Nacional de Literatura por sus novelas 'Luna de lobos' y 'La lluvia amarilla'. Su obra abarca prácticamente todos los registros literarios, desde la poesía, 'La lentitud de los bueyes' (1979) y 'Memoria de la nieve' (1982), a la literatura de viajes, con 'El río del olvido' (1990), 'Trás-os-Montes' (Alfaguara, 1998), 'Cuaderno del Duero' (1999) o 'Las rosas de piedra' (Alfaguara, 2008), volumen que da inicio al recorrido por España a través de sus catedrales y que cierra 'Las rosas del sur' (Alfaguara, 2018), tras 'Atlas de la España imaginaria' (2015) y 'El viaje de Don Quijote' (Alfaguara, 2016), entre otras publicaciones.

También es autor del guion cinematográfico y la novela 'Luna de lobos' (1985) y cuenta en su trayectoria narrativa con 'La lluvia amarilla' (1988), 'Escenas de cine mudo' (1994), 'El cielo de Madrid' (2005), 'Las lágrimas de San Lorenzo' (2013), 'Distintas formas de mirar el agua' (2015) o 'Vagalume' (2023).

PREMIO AZORÍN

Por otra parte, el próximo 13 de noviembre Álvarez se reunirá con sus lectores para hablar de su libro 'La necesidad de amar', con el que se alzó con el último Premio Azorín de Novela que convocan la Diputación de Alicante y Planeta.

Es editor y agente literario, ha cursado estudios de guion y dirección en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (Cuba) y en el taller de guionistas de Barcelona y de dramaturgia en el Institut del Teatre.

En la actualidad es director de Editabundo Agencia Literaria, fundada por él. Además, es autor de la ficción sonora 'In love' y dirige el pódcast literario 'En el sofá de Editabundo', ambos en Storytel.

Álvarez ha escrito y dirigido obras teatrales, varios cortometrajes, premiados y difundidos internacionalmente, videoclips y campañas publicitarias. Fue fundador junto con Cristina Rota de la Escuela de Cine Pedro Almodóvar, en la que ambos fueron rectores.

ÚLTIMA NOVELA DE BARQUINERO

Finalmente, la escritora Sara Barquinero estará en la Casa Bardín el 1 de diciembre para hablar de su trayectoria y de su última novela, 'La chica más lista que conozco'. Doctora en Filosofía y escritora, ha publicado, además, las novelas 'Terminal' (2020), 'Estaré sola y sin fiesta' (2021) y 'Los escorpiones' (2024), reconocida como la Mejor Novela de 2024.

En 2018, Barquinero fue becaria de la Residencia de Estudiantes de Madrid para la escritura de 'Estaré sola y sin fiesta' y en 2025 de la Real Academia de España en Roma para el desarrollo de una nueva novela.

Colabora habitualmente con 'El Mundo' y 'Babelia' y ha impartido cursos de escritura creativa en universidades, centros culturales y escuelas de escritura. También trabaja como guionista para Buendía Estudios.