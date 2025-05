Julio Medem: "En dos ocasiones estuve muy cerca de rodar en Ciudad de la Luz y me gustaría retomarlo"

ALICANTE, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Alicante entregará el Premio Ciudad de la Luz al cineasta Julio Medem este sábado en su gala inaugural, en reconocimiento de su "capacidad de reinventar el cine español con sus historias únicas y visualmente cautivadoras".

"Es la primera vez que estoy aquí físicamente, pero la verdad es que ya en dos ocasiones, con proyectos casi hermanados, estuve muy cerca de producir aquí y me gustaría retomarlo", ha explicado este viernes en rueda de prensa, acompañado del director del festival, Vicente Seva, y el director general de Ciudad de la Luz, Fermín Crespo.

Medem, director de películas como 'Tierra', 'Lucía y el sexo' o 'La ardilla roja'. El cineasta, que a lo largo de su carrera "ha explorado de forma inconfundible la complejidad de las relaciones humanas, es considerado uno de los grandes exponentes de la cinematografía nacional", según ha destacado el festival en un comunicado. .

El galardonado ha asegurado sentirse "privilegiado" de poder llevar a cabo sus películas. "Después de tanto tiempo trabajando, más de 30 años, recibir este premio en Alicante me hace pensar: qué bien, será que me lo merezco. Al final, lo que he hecho es mi patrimonio cultural, esas películas son lo que he dejado. En cada una de ellas me vacío completamente", ha comentado.

A la pregunta sobre si le gustaría rodar en Ciudad de la Luz, Medem ha contestado que sí, que ya se barajó la idea en dos ocasiones y quiere retomarla. "Hace un tiempo, estuve trabajando en una historia sobre Pericles, una película que escribí sobre su figura. Pero al final, como suele ocurrir en nuestra profesión, el proyecto no salió adelante. Después de eso, estuve con otra idea, una historia en la que me metí profundamente, nunca llegué a rodar esa historia, ese proceso fue muy enriquecedor para mí, y me gustaría ver de qué manera podemos reactivarla".

Por su parte, Fermín Crespo ha resaltado el impacto cultural de Medem, que "ha sabido explorar lo íntimo y lo universal con una narrativa que ha emocionado y provocado reflexión".

Vicente Seva, director del Festival Internacional de Cine de Alicante, ha manifestado que "estamos muy emocionado de poder rendir homenaje a Julio Medem, un cineasta cuyo trabajo ha dejado una huella imborrable en el cine español y en la cultura audiovisual". "Su cine es poesía y yo siempre he estado enamorado él ¿quién no? Este premio refleja el reconocimiento que merece por su incansable dedicación al cine, que ha logrado cautivar tanto al público como a la crítica internacional".

Fermín Crespo ha resaltado que "haber concedido este reconocimiento a Julio Medem ha sido una forma de celebrar a quienes, como él, han inspirado con su libertad creativa, siguiendo el ejemplo de figuras como Alejandro Amenábar o Javier Fesser, que también han recibido este galardón.

Este viernes, a partir de las 18.30 horas, la Ciudad de la Luz ha acogido el homenaje a Julio Medem, la proyección de su último largometraje '8', que se ha alzó con el Premio del Público en la Sección Oficial fuera de concurso del Festival de Málaga, seguido de un encuentro con el público del director.

Sobre '8', Medem ha relatado que "hay que verla sin pensarla, le pido al público que se deje llevar, que no la sometan al código realista porque no le sienta bien a la historia, hay que dejar que se exprese ella sola". El director ha contado sobre este largometraje que es una historia de dos personas, a lo largo de 90 años, narrada en ocho momentos diferentes, ocho planos secuencia. "Una historia muy emocionante en la que el 8 representa una clave poética", ha concluido Medem.