Lona desplegada por Vox en València denunciada por el PSPV - VOX

VALÈNCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Zona de Valencia ha estimado las denuncias presentadas por el PSPV y Compromís contra la lona instalada por Vox en la fachada de un edificio del centro de la ciudad de València al considerar que, según el artículo 55.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), no se ha justificado que esté ubicada en un espacio comercial autorizado.

Según el acuerdo, contra el que cabe recurso de alzada ante la Junta Electoral Provincial, los partidos "solo pueden colocar carteles y otras formas de propaganda electoral en los espacios comerciales autorizados, aparte de los lugares especiales gratuitos facilitados por los ayuntamientos".

Vox informó el pasado martes de que había desplegado una gran lona en la Gran Vía Germanías de València bajo el mensaje '¿Qué España quieres?', con el que pone el foco en uno de los objetivos de su programa en materia de "remigración" como es "favorecer el regreso de los españoles, especialmente de los jóvenes que se han visto obligados a abandonar España en busca de oportunidades".

Con los mensajes 'Que regresen los nuestros' y 'Que nos invadan otros', la formación explicaba que "contrapone dos modelos de país y reivindica una España en la que sus jóvenes puedan construir su futuro sin tener que marcharse". Tanto PSPV como Compromís anunciaron sendas denuncias a la Junta Electoral con considerar que la lona incitaba al odio.

RETIRADA "INMEDIATA"

Ante la decisión de la Junta Electoral, el PSPV ha exigido a la alcaldesa de València, María José Catalá, que ordene la retirada "inmediata" de la lona. El candidato del PSOE al Congreso de los Diputados José Muñoz ha advertido de que Catalá "ya no tiene excusas para seguir mirando hacia otro lado. La denuncia ha sido estimada y ahora le corresponde actuar y garantizar que se retire inmediatamente esta lona de las calles de València".

Muñoz ha señalado que la alcaldesa "tiene que decidir si cumple con su responsabilidad institucional o sigue permitiendo que Vox utilice las calles de nuestra ciudad para difundir mensajes que enfrentan a los valencianos y valencianas".

Para Muñoz, la actitud de Catalá "no es un hecho aislado" y ha señalado que la alcaldesa mantiene entre los apoyos de su Gobierno municipal "a una concejala contra la que se ha acordado la apertura de juicio oral por presuntos delitos de odio", según ha indicado el PSPV.

"Catalá no puede seguir escondiéndose detrás de Vox. Es la alcaldesa de todos los valencianos y valencianas y tiene la obligación de defender la convivencia. La denuncia ya ha sido estimada. Ahora lo que tiene que hacer es retirar la lona", ha concluido.

Por su parte, la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha celebrado la decisión: "Teníamos razón. Vox colgó una pancarta racista donde la ley no lo permite" y ha reclamado que la lona se retire "hoy mismo" porque "no puede seguir ni un día más haciendo campaña ilegalmente en la Gran Vía, y menos a seis días de las elecciones".

La portavoz ha insistido en un comunicado en que el problema no es solo dónde cuelga la lona, sino también el mensaje: "Nos hemos plantado ante una pancarta que presenta a chavales de esta ciudad como una invasión. València no es un escaparate para el odio, y hoy lo hemos demostrado con la ley en la mano".

Compromís también había pedido al gobierno de Catalá que trasladara el contenido de la lona a la Fiscalía por si hubiera un presunto delito de odio. "Catalá tiene la obligación de garantizar los derechos de toda la ciudadanía y con su socio no lo está haciendo. Con esta resolución debería tenerlo más claro, porque es evidente que el mensaje es xenófobo", ha zanjado.