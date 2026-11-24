Archivo - Imagen de archivo de una protesta de docentes en Castelló de la Plana. - Carme Ripollés - Europa Press - Archivo

La CADPV critica que la acción se considere "sospechosa": "¿Desde cuándo defender la educación libre es hacer propaganda electoral?"

VALÈNCIA/CASTELLÓ

La Junta Electoral Provincial de Castellón ha rechazado la solicitud para que se celebre el próximo sábado, 28 de noviembre, --jornada de reflexión antes de las elecciones generales-- en la capital de la Plana una manifestación 'Per un ensenyament públic, de qualitat, lliure i en valencià (Por una enseñanza pública, de calidad, libre y en valenciano)'.

Esta marcha, con el lema 'Per la dignitat de l'escola pública', iba a desarrollarse desde la Plaça de les Aules a partir de las 11.00 horas. Se da la circunstancia de que también está convocada el mismo día y hora en Alicante y en València.

Según la resolución del organismo, datada el 20 de noviembre y consultada por Europa Press, la doctrina del Tribunal Constitucional establece que el derecho de reunión y manifestación "no es absoluto", aunque solo puede restringirse por las causas previstas en el artículo 21.2 CE o para proteger otros bienes y derechos constitucionales frente a una perturbación desproporcionada.

Teniendo en cuesta esto, y tras examinar la solicitud presentada por el sindicato UGT PV y trasladada por la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana, la Junta considera que se dan los supuestos para denegar esta protesta.

En primer lugar, el órgano se refiere al carácter de la entidad convocante, ya que es "un hecho notorio que el sindicato UGT tienen una vinculación histórica con un determinado partido político que concurre al proceso electoral".

"Con independencia de la no existencia actual de vinculación orgánica, no parece razonable negar que en el imaginario de la población española existe la referida vinculación. No se trata de una convocatoria por un grupo anónimo de ciudadano o de una asociación, en el presente caso, de carácter educativo. Se trata de una entidad con una evidente vinculación ideológica con determinadas fuerzas políticas que concurren al proceso electoral", argumenta.

En segundo lugar, prosigue la resolución, el día de la convocatoria "no guarda relación con alguna efeméride relacionada con el motivo de la manifestación, ya sea el día internacional o el aniversario de algún hecho relevante relativo al motivo de la manifestación". A su parecer, "no hay justificación alguna de que la manifestación se desarrolle precisamente el día de reflexión".

Y, en tercer lugar, la Junta afirma que "la propia temática de la manifestación no es ajena en absoluto al proceso electoral". Al respecto, abunda en que "la enseñanza es uno de los elementos de discusión en el ámbito político, así como sus modelos".

"La manifestación no es por la calidad de la enseñanza en su conjunto, que podría ser un objetivo asumible por el conjunto de la población, sino que opta por un concreto modelo de enseñanza, por lo que no se puede sostener que es una manifestación neutra a efectos electorales", mantiene la Junta, que califica de "hecho notorio la existencia de un conflicto laboral en el sector educativo, y especialmente en el sector de la enseñanza pública, que ha generado numerosas movilizaciones, incluyendo días de huelga y manifestaciones en las que han participado integrantes de las formaciones políticas que concurren a las elecciones".

"Cada uno de estos motivos por separado no justificarían la consideración del acto como un acto de carácter electoral, pero en su conjunto sí que permiten concluirlo", concluye el acuerdo, contra el que cabe recurso.

Por su parte, la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV) rechaza "rotundamente" la decisión de la Junta Electoral Provincial de Castellón de prohibir la manifestación y reprocha que, "bajo la apariencia de proteger la neutralidad electoral, acaba restringiendo el derecho fundamental de manifestación a partir de sospechas, asociaciones ideológicas y razonamientos difícilmente sostenibles".

"¿Desde cuándo defender la educación pública, libre y en valenciano es hacer propaganda electoral? ¿Hay algún partido que pueda sostener que la calidad de la enseñanza pública no es un objetivo legítimo?", se pregunta este colectivo, que agrega que, "si reivindicar la educación pública supone, según la Junta, tomar partido electoral, quizá habría que preguntarse qué reivindicaciones sociales pueden quedar a salvo de una interpretación semejante".

"CURIOSA INTERPRETACIÓN"

"Parece que manifestarse por la educación pública resulta sospechoso por la organización convocante, por el calendario y, sobre todo, por tener reivindicaciones. Una curiosa interpretación del derecho de manifestación que podría convertir prácticamente cualquier protesta social en potencial propaganda electoral y que está amparada en amplísima jurisprudencia del Constitucional", exponen desde la coordinadora.

Añaden que la Junta "llega a reconocer que ninguno de estos argumentos, considerado individualmente, sería suficiente para prohibir la manifestación, pero decide sumarlos para construir una sospecha y convertirla en prohibición". "Sin acreditar --apostillan-- que la finalidad principal de la convocatoria sea captar votos, sustituye la prueba por inferencias y la garantía de derechos por una interpretación restrictiva".

La recuerda que "la realidad es que las movilizaciones no han aparecido ahora ni se han improvisado para coincidir con un período electoral" sino que "forman parte de un conflicto educativo sostenido, público y ampliamente conocido desde 2025" y que este mes se sigue desarrollando con diversas acciones agrupadas en el lema 'Novembre verd'.

No se trata, pues, de "un acontecimiento oportunista" y, de hecho, "la anomalía es que en noviembre no haya manifestación", recalca la coordinadora, que explica que este proceso de movilización "responde a reivindicaciones laborales, educativas y sociales que continúan sin resolverse y con una ausencia total de voluntad negociadora por parte de la Generalitat".

"Y se desarrolla --prosigue-- después de que los servicios mínimos impuestos por la Conselleria durante la huelga indefinida hayan sido objeto de cuestionamiento judicial por su posible vulneración del derecho de huelga, con actuaciones de la Fiscalía solicitando la nulidad de determinados aspectos".

La CADPV considera "especialmente preocupante que, mientras las reivindicaciones del profesorado continúan sin respuesta, se pretenda restringir también el derecho a hacerlas visibles en la calle mediante interpretaciones extensivas de la normativa electoral".

Y zanja: "Defender la educación pública no es propaganda electoral. Manifestarse no es pedir el voto. Y que representantes políticos, ciudadanos o colectivos sociales participen en una movilización no transforma un conflicto educativo en una campaña electoral. No aceptamos que la defensa de los servicios públicos se convierta en sospecha, ni que los derechos fundamentales se restrinjan a partir de presunciones. La educación pública se defiende en las aulas, en los centros, en las calles y allí donde sea necesario. Y continuaremos haciéndolo".