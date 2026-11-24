Lona desplegada por Vox en València denunciada por el PSPV - VOX

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Valencia ha estimado la medida cautelar solicitada por Vox y ha acordado suspender la orden de retirada de la lona electoral instalada por este partido en una fachada de València, que fue denunciada por Compromís y por PSPV por racista. Este último acuerdo se adopta hasta que la Junta Electoral Provincial (JEP) resuelva el recurso interpuesto.

Vox desplegó una gran lona en la Gran Vía Germanías de València bajo el mensaje '¿Qué España quieres?' con los mensajes 'Que regresen los nuestros' y 'Que nos invadan otros'.

Tras presentar sendas denuncias Compromís y PSPV, la Junta Electoral dictaminó que Vox debía retirar la lona antes de las 15.00 horas de este martes y que "en caso de no hacerlo, se abrirá expediente sancionador contra dicha formación", un acuerdo que ahora queda suspendido al aceptar la cautelar de Vox.

En concreto, según la última resolución emitida por la JEZ a las 12.47 horas de este martes, estima que "habiéndose interpuesto recurso y teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes que pudieran causar perjuicios en caso de que se ejecute el acuerdo y posteriormente resulte revocado, se decide la suspensión del cumplimiento del mismo, hasta que la JEP resuelva el recurso interpuesto".