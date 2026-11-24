Lona desplegada por Vox en València - VOX

VALÈNCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Congreso por Valencia, Ignacio Gil Lázaro, ha señalado este martes sobre si van a retirar la lona con propaganda electoral desplegada en València: "Nosotros solemos cumplir siempre todas las resoluciones judiciales o de una Junta Electoral, cosa que no suele hacer del Gobierno".

La Junta Electoral de Zona de Valencia ha dictaminado que "Vox debe retirar la lona con propaganda electoral del lugar en el que está colocada antes de las 15.00 horas de mañana, día 24 de noviembre, bajo apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se abrirá expediente sancionador contra dicha formación".

Vox ha desplegado una gran lona en la Gran Vía Germanías de València bajo el mensaje '¿Qué España quieres?' con los mensajes 'Que regresen los nuestros' y 'Que nos invadan otros'.

Preguntado si va a cumplir con el plazo dado por la Junta Electoral para retirar la lona, ha apuntado: "Nosotros suelemos cumplir siempre todas las resoluciones judiciales o de una Junta Electoral, cosa que no suele hacer del Gobierno, claro".

En cualquier caso, ha señalado que le parece "mucho más interesante" la resolución de la Junta Electoral "una vez más, llamándole la atención al ministro de Justicia, Félix Bolaños y al de Consumo, Pablo Bustinduy, una vez más por el uso parcial, electoral y sectario de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros".

"Y -ha añadido me parece casi incluso más importante que eso la advertencia general hecha por la Junta Electoral Central a TVE y particularmente a alguien con nombre y apellidos, la Silvia Intxaurrondo a propósito de los comentarios que hizo al siguiente de producirse la entrevista de Santiago Abascal en el programa de Broncano, recordándole que ella particularmente y TVE, como televisión pública que es, se tienen que regir por los criterios de imparcialidad, objetividad y, en fin, no militancia".