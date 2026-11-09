La Junta Electoral abre expediente a Mus por "quebrantar la neutralidad" en un acto sobre los parques inundables

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, en un acto en el IVAM - GVA

VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Provincial (JEP) de Valencia ha estimado la denuncia presentada por el PSPV contra el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, por el acto de presentación del concurso internacional de diseño del sistema de parques inundables metropolitanos de València, celebrado en el IVAM el pasado 27 de octubre.

En su resolución, el órgano ha acordado la apertura de expediente sancionador a Mus por vulnerar la legislación electoral al "quebrantar el principio de neutralidad política" con este acto. Los hechos denunciados por los socialistas "vulneran el artículo 50 de la LOREG [Ley Orgánica Electoral General] por quebrantar el principio de neutralidad", por lo que ordena "la retirada de todos los comunicados en redes sociales públicas de la información denunciada y publicadas desde el 27 de octubre de 2026".

El vicepresidente tercero dispone de plazo para formular recurso de alzada, por lo que la Junta Electoral Central (JEC) deberá pronunciarse también sobre estos hechos, informa el PSPV.

En concreto, la resolución recoge que la doctrina de la JEC "establece que, desde la publicación de la convocatoria de elecciones hasta su celebración, queda rigurosamente prohibido cualquier acto o campaña financiada por los poderes públicos que suponga una "campaña de logros" o una quiebra del principio de neutralidad institucional.

Tras analizar la denuncia de los socialistas, estima que la "presentación pública de un proyecto futuro durante el periodo electoral como es el caso", en el que Mus "organiza" el acto de presentación del diseño del sistema de parques inundables, "con invitación entre otros de cargos públicos y medios de comunicación, así como los correspondientes comunicados oficiales tanto en la página web de la Generalitat y en la red social X de la Conselleria, se entiende que dichas actuaciones vulneran el artículo 50 de la LOREG", ya que "ha de entenderse considerado como un logro y ello excede de lo que puede considerarse como continuidad de la gestión de la Conselleria".

La Junta Electoral añade que, frente a las alegaciones de la Conselleria sobre que existía un "interés general superior" en la celebración de este acto, "no puede considerarse que exista una situación de urgencia en la convocatoria, habida cuenta de la temporalidad del periodo electoral". Por ello, concluye que "con dichas actuaciones hay una campaña de logros encubierta (que comprende tanto el acto público de presentación, como los comunicados oficiales insertados en las correspondientes redes oficiales de la Conselleria)".

"UN CLARO SESGO DE PROPAGANDA POLÍTICA"

En su denuncia, los socialistas detallaban el despliegue de medios institucionales y públicos en torno al acto organizado y convocado por el vicepresidente tercero en el IVAM, así como sus declaraciones, difundidas "ampliamente", que suponen "un uso partidista de un canal público de información institucional en periodo electoral".

Apreciaron "un claro sesgo de propaganda política, pues se publicita y se ofrece como un logro de la actuación del Consell una obra futura que ni tan siquiera está dotada presupuestariamente, pero como bien dice el señor Martínez, "ya tenían ganas de presentar este proyecto"". "Unas declaraciones efectuadas en un acto organizado por un poder público y en las instalaciones de una institución pública que claramente vulnera el artículo 52.2 de la LOREG", advertían.

"La Generalitat Valenciana puede seguir realizando la gestión ordinaria, pero no puede organizar actos, emitir comunicados oficiales ni publicaciones en las redes sociales oficiales exhibiendo logros o proyectos futuros, pues insistimos en la necesidad de garantizar la neutralidad de la administración", explicaron desde el PSPV.

Sin embargo, subrayaron que "la actuación del vicepresidente del Consell de Pérez Llorca no son informaciones de interés general ni declaraciones imprescindibles para el correcto funcionamiento de los servicios públicos autonómicos" y "tampoco son unas manifestaciones casuales o espontáneas, sino un acto electoralista convocado de forma deliberada, premeditada e intencionadamente, siendo ese su único y exclusivo motivo".

En consecuencia, alertaron, se trató de "un acto preparado para influir en la campaña electoral aprovechando la capacidad de difusión que tienen las declaraciones oficiales ante los diferentes medios de comunicación. Un acto cuya organización y financiación se hace con medios públicos, cuestión esta que no admite duda alguna al tratarse de un acto institucional celebrado en el IVAM, algo que quiebra la estricta imparcialidad y neutralidad institucional inherente a todo cargo público en el ejercicio de sus funciones institucionales, de conformidad con el artículo 103.1 de la Constitución, deber que se intensifica a lo largo de todo proceso electoral".

Por ello, los socialistas denunciaron que este acto "no respeta la neutralidad política quien aprovecha su cargo para realizar alusiones a los logros, como vienen haciendo distintos miembros del Consell en reiteradas ocasiones desde que fueron convocadas las elecciones".