La jurista María Emilia Casas, nueva 'honoris causa' por la UA: "Ser pionera no ha sido objetivo, sino circunstancia"

Investidura de María Emilia Casas Baamonde como doctora 'honoris causa' por la UA - UA

ALICANTE, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Alicante (UA) ha investido este miércoles como doctora 'honoris causa' a la jurista y expresidenta del Tribunal Constitucional (TC) María Emilia Casas Baamonde, quien ha destacado que "ser pionera no ha sido un objetivo, sino una circunstancia" que ha asumido "con el deseo y el compromiso de que la presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad de la universidad y de las instituciones del Estado se convirtiera en una expresión de normalidad".

En estos términos se ha expresado Casas Baamonde durante su discurso de aceptación en su investidura, que se ha realizado durante la celebración de Santo Tomás de Aquino en el Paraninfo, según un comunicado de la institución académica.

Así, la homenajeada ha agradecido en su intervención "este reconocimiento máximo como un respaldo a una vida dedicada a la investigación, convencida de que es siempre una obra colectiva" y "por valorar no solo el camino recorrido, sino también el sentido de la dirección y por ser la primera mujer propuesta" por la Facultad de Derecho "para esta distinción".

"Soy consciente de que mi presencia hoy aquí no solo responde a mi tarea investigadora. Mi trayectoria ha estado marcada por la responsabilidad de ser la primera en ocupar espacios que, durante siglos, nos fueron ajenos", ha afirmado.

La expresidenta del TC ha centrado su discurso de aceptación "sobre los dos ejes que han motivado este reconocimiento", como son "la búsqueda del conocimiento a través de la investigación" y "el ejercicio de altas responsabilidades institucionales".

"REFERENTE"

Por otro lado, la encargada de pronunciar la 'laudatio' ha sido la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Carmen Viqueira Pérez, quien ha resaltado que Casas Baamonde "es, ante todo, una gran jurista cuya labor doctrinal no solo ha desplegado su influencia sobre la comunidad científica, donde su obra es referente obligado, sino también sobre la doctrina de los tribunales y sobre la actividad normativa".

Y ha señalado: "Cualquiera que sea la parcela que se examine encontraremos, seguro, algún relevante estudio de María Emilia Casas, ya sea un artículo, una monografía, el capítulo de un libro, un comentario de jurisprudencia, cualquier género de la literatura jurídica, porque los practica todos".

También se ha referido a la obra "indispensable" y "extensísima" de la jurista, que consta de "más de 400 publicaciones". Además, ha enfatizado que "la relevancia de sus aportaciones se proyectó, como es lógico, también fuera" de España "y sin duda pesó a la hora haber sido elegida miembro del grupo de expertos que, por encargo de Comisión Europea (CE), elaboró el informe acerca de Transformaciones del Trabajo y del futuro del Derecho del Trabajo en Europa, un estudio de mucho calado que sentó las bases doctrinales del Derecho del Trabajo en el cambio de siglo".

"Igualmente intensa, aunque con una proyección social mucho mayor, es su actividad institucional", ha remarcado Viqueira Pérez, quien ha hecho un repaso por todos los puestos que la nueva 'honoris causa' ha desempeñado en el pasado y también por los que ejerce actualmente, así como las sentencias que ha dictado en el ámbito del Derecho del Trabajo por su condición de magistrada.

Finalmente, ha señalado: "El ingreso de María Emilia Casas Baamonde en nuestro claustro de doctores ennoblece a nuestra universidad, porque unimos nuestro nombre al de una extraordinaria jurista, al de una mujer pionera que ha abierto caminos de tránsito irreversible para que la igualdad se perciba en la realidad de las cosas, pero también y, sobre todo, porque unimos nuestro nombre al de una persona excepcional que nos muestra con su ejemplo cómo mejorar la sociedad en que vivimos".

De otro lado, la rectora de la UA, Amparo Navarro, se ha referido a la "magnífica trayectoria académica e investigadora" de Casas Baamonde, así como a sus "contribuciones a la ciencia jurídica y al mundo profesional del Derecho, su dedicación a la universidad, su defensa de los valores constitucionales" y a su "estrecha relación" con la institución académica alicantina.

NAVARRO: "LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS NO SON UNA EMPRESA"

Durante el acto, Navarro también ha hecho hincapié en que "las universidades públicas ofrecen un servicio público, no son una empresa, y los estudiantes son beneficiarios de un servicio, no clientes", lo que "marca una especial diferencia y forma parte del Estado social al que la Constitución hace referencia".

Y ha agregado que "la tradición española y europea se ha basado siempre en universidades públicas de mucha calidad, siendo minoritarias las universidades privadas". Sin embargo, según la rectora, "esa tendencia se está revirtiendo, lo cual en algunos casos puede afectar a la calidad de la enseñanza y al concepto de enseñanza superior".

En este sentido, Navarro ha apostado "por la universidad pública de calidad, la que forma parte de nuestra tradición universitaria, española y europea y la que garantiza la igualdad de oportunidades".

Durante el acto de conmemoración de Santo Tomás de Aquino también se han entregado los premios extraordinarios de doctorado y las distinciones a las trabajadoras y trabajadores que cumplen 25 años de servicios prestados.