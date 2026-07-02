El juzgado de la dana fija para septiembre y octubre la declaración del diputado de Bomberos, de Tourís y 8 testigos más

Archivo - La directora general Rosa Tourís en una imagen de archivo - GVA - Archivo

VALÈNCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana ha fijado para septiembre y octubre la declaración del diputado de Bomberos, Avelino Mascarell, que comparecerá por segunda vez, y la de otros nueve testigos, entre ellos la directora general de Prevención de Incendios Forestales, Rosa María Tourís, del secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Francisco Javier Sendra, y los alcaldes de Riba-roja, Roberto Raga, y Pedralba, Andoni León.

Para el 14 de septiembre la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), a través de una diligencia de ordenación, ha acordado la declaración de dos bomberos de las Unidades de Alzira y Buñol, en este último caso su responsable, mientras que para el 17 ha llamado a declarar a Mascarell y a Tourís, que fue la interlocutora del Consell con las víctimas de la dana y, en los días posteriores a la tragedia, asumió la portavocía de las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

En el caso de Mascarell, la jueza acordó a mediados de junio citar de nuevo como testigo al responsable del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y alcalde de Xeraco tras el cotejo de su factura de teléfono y el de la exalcaldesa de Chiva Amparo Fort con las llamadas del día 29 de octubre de 2024.

La exalcaldesa aseguró en su declaración que sobre las 18.30/19.00 horas fue cuando llegó el "golpe de agua brutal" a la localidad y, en esos momentos, llamó al diputado provincial de Bomberos, quien en su declaración no había hecho referencia a esa llamada.

Las siguientes declaraciones son el 21 de septiembre a un miembro de la Confederación Hidrográfica del Júcar; el 23 a Francisco Javier Sendra; el 24 a Roberto Raga; el 30 a Andoni León y el día 1 de octubre a otros dos bomberos forestales de Buñol.