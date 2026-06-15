El juzgado deja en libertad e investigados a cinco motoristas detenidos por conducción temeraria en grupo en la autovía

Imagen de las motocicletas intervenidas - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria (Valencia), en funciones de guardia, ha acordado este lunes la libertad para cinco hombres detenidos este fin de semana mientras circulaban en motocicleta por la autopista de forma temeraria y en grupo.

Para uno de ellos ha dictado medidas cautelares de privación del permiso de conducción e intervención de vehículo. Los cinco quedan investigados en una causa abierta por los delitos de conducción temeraria y falsedad, sin perjuicio de ulterior calificación conforme avance la investigación, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Los hechos se remontan al sábado por la tarde cuando, sobre las 18.00 horas, numerosos ciudadanos alertaron al '112' de la circulación temeraria de un grupo de unas 25 motocicletas, la mayoría sin matrícula, con grave riesgo de ocasionar siniestros viales. Los motoristas estaban realizando "caballitos" y reteniendo la circulación en la A-7, a la altura de Torrent, informó en su momento Guardia Civil.

Por la Central Operativa del Subsector de Tráfico de Valencia (COTA), en estrecha coordinación con el Centro de Gestión de Tráfico de Valencia, se estableció un dispositivo para el seguimiento del grupo y su interceptación. Para ello, se movilizaron distintas patrullas en servicio en el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia.

Sobre las 18.20 horas se interceptó el grupo en la CV-35 a la altura de l'Eliana y se procedió a ordenar su parada, haciendo caso omiso a las órdenes de los guardias civiles. Lejos de detenerse, alguno de los integrantes del grupo supuestamente llegó a acometer a los agentes, se produjo un atropello de carácter leve a un teniente y causaron daños en un vehículo oficial que quedó inutilizado para continuar el servicio.

En ese momento se detuvo a uno de los presuntos autores de los hechos. Con el apoyo de la Comandancia de Valencia, que envió al lugar la USECIC y distintas patrullas de la Compañía de Llíria, se activó un dispositivo de búsqueda y localización del resto de integrantes del grupo, que fueron detectados en el polígono industrial de Llíria, donde se sorprendió a una furgoneta cuando trataba de cargar las motocicletas para ausentarse del lugar.

En este momento, se arrestó a cinco personas más, una de ellas un menor de 16 años. Al mismo tiempo, por una patrulla del Destacamento Valencia-A, se interceptó en uno de los accesos de la CV-35 al polígono de Llíria a un menor de 12 años, también parte del grupo, que conducía una de las motocicletas. El joven fue puesto a disposición de sus padres.

Por la Unidad de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Valencia, con el apoyo del GIAT, se procedió también a la instrucción de diligencias por delitos contra la seguridad vial de conducción temeraria, originar un grave riesgo para la circulación y conducir bajo la influencia de drogas, además de constituir grupo criminal, atentado agente de la autoridad, desobediencia grave y falsedad documental, y se formuló denuncia por numerosas infracciones a la normativa de seguridad vial. Hasta el momento se han intervenido ocho motocicletas, una furgoneta y dispositivos móviles.