El juzgado imputa a un ex alto cargo del Consell por el audio de Aemet de dana que luego fue manipulado

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VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria plaza número 6 ha imputado al exsubsecretario de la Conselleria de Justicia Ricardo García en la causa en la que se investiga la filtración manipulada del audio del día de la dana correspondiente a parte de una conversación entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del servicio de Emergencias 112 Comunitat Valenciana.

En concreto, García deberá acudir a prestar declaración al juzgado en calidad de investigado el próximo 24 de noviembre a las 9.15 horas, tal y como se desprende del auto al que ha tenido acceso Europa Press.

Tanto el PSPV, acusación popular en el procedimiento, como la Fiscalía, habían pedido la imputación de García. El partido socialista, además, había solicitado la investigación a Alberto Martín Moratilla, ex director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat. Sin embargo, esta última declaración no se ha admitido.

El fiscal y el PSPV pidieron la imputación de García tras la declaración como testigo del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, como testigo, y los informes del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia que revelaban que dos altos cargos de la Conselleria de Justicia e Interior en las fechas de la dana accedieron al audio de la conversación. En concreto, a la parte en la que la funcionaria de Aemet aludía a un desplazamiento del temporal hacia la serranía de Cuenca.

Según se indicaba en los informes, entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre de 2024, tuvieron acceso y grabación a la llamada investigada dos personas de la Conselleria de Justicia e Interior dirigida por la investigada en la causa de Catarroja, Salomé Pradas: Ricardo García García y Alberto Martín Moratilla, quienes habrían obtenido copia de la llamada en un pendrive.

Al respecto, Suárez explicó ante la jueza, a preguntas de abogados de las acusaciones populares del PSPV y Podemos, que solicitaron desde Presidencia que se le localizara una llamada referente al desplazamiento del temporal a Cuenca. La misma no se encontró hasta que se concluyó que se había hecho desde un teléfono fijo. Esta petición la realizó en un primer momento, según dijo, Alberto Martín Moratilla, quien solicitó localizar la llamada y su transcripción.

La transcripción, añadió, no se llegó a hacer porque Ricardo García pidió urgentemente el 2 de noviembre que se localizara esa llamada. Fue él personalmente con un técnico a un despacho para encontrar el "trozo" de grabación y se generó un fichero que se llevó en un pendrive, comentó Suárez.

El juzgado ha aceptado la declaración de investigado de García al ver indicios racionales de criminalidad con base a la declaración testifical de Suárez en la que manifestaba que fue a la persona a la que se le entregó la grabación de la conversación que acabó finalmente difundida pese a su carácter reservado.

Sin embargo, no ve la imputación de Martín puesto que de la misma declaración se desprende que éste únicamente solicitó la localización de la grabación pero no accedió finalmente a la misma.