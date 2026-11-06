Un juzgado investiga el incendio declarado en septiembre en el sótano del Mercado Central de València

Archivo - Catalá visita el Mercado Central tras el incendio - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de València ha abierto diligencias de investigación por el incendio declarado a finales de septiembre en el sótano del Mercado Central de València, según ha informado el portavoz del Gobierno municipal, Juan Carlos Caballeros.

Caballero se ha referido a este asunto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, en la que ha informado de los asuntos aprobados en la Junta.

El primero de los acuerdos adoptados, ha dicho, ha sido que el Ayuntamiento se persone en la causa judicial abierta por el incendio en el Mercado, de titularidad municipal.

Ha explicado que, tras el fuego, la Policía Científica se encargó de elaborar un informe sobre las posibles causas del incendio que trasladará al juzgado. "Y el Ayuntamiento tiene la obligación, y también el deber, de defender los bienes y derechos que le son propios. Por eso nos personamos", ha dicho.

"Como el Ayuntamiento --ha continuado-- quiere y necesita saber, hemos decidido personarnos en esta causa". Además, el consistorio ha autorizado a la asesoría jurídica municipal a que, si de las investigaciones judiciales pudiera ocurrir algún tipo de ilícito penal, que pueda emprender las acciones legales correspondientes.

Caballero ha subrayado que fue un incendio "en el que todo el mundo se comportó", es decir, que en cuanto sonaron las alarmas "hubo una rápida evacuación, por parte no solo de los comerciantes, sino también de los usuarios". "También la rápida actuación de los bomberos evitó daños mayores", ha apostillado.