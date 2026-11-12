El juzgado reabre la investigación por el tren que se vio atrapado en un incendio en Bejís en 2022

Archivo - Vías del tren del trayecto entre València y Zaragoza, a 17 de agosto de 2022, en Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La titular de la plaza única de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segorbe ha decidido reabrir la causa relativa al tren que se vio atrapado por el incendio forestal de Bejís el 16 de agosto de 2022, según ha avanzado 'Las Provincias' y ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La jueza ha acordado la práctica de diversas diligencias de investigación, entre ellas citar a declarar a cuatro investigados: la maquinista del tren, un responsable del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y dos responsables del Servicio de Prevención de Incendios de esta provincia.

El juzgado en marzo de 2023 archivó provisionalmente la investigación relativa al tren que se vio atrapado por el incendio forestal de Bejís el 16 de agosto de 2022 a la espera de recibir un informe técnico sobre unos dispositivos electrónicos, que se prevé complejo, y con lo que se evita que corran los plazos procesales.

El juzgado incoó diligencias previas por posibles delitos de lesiones y daños en octubre de 2022, tras recibir el atestado sobre el incidente, que causó varios heridos, elaborado por la Guardia Civil, y acordó remitir dos dispositivos electrónicos del tren al Departamento de Nuevas Tecnologías del Instituto Armado para el volcado y el estudio de los datos que contienen.

No obstante, ninguna de las personas investigadas había sido citada para prestar declaración al decretarse el sobreseimiento provisional del caso.

INCIDENTE

El incidente en el tren ocurrió el 16 de agosto de 2022 cuando un tren de Renfe que cubría el trayecto entre València y Zaragoza tuvo que interrumpir su marcha ante la proximidad del incendio de Bejís y regresar hacia la estación de Caudete. En este intervalo de tiempo, varios pasajeros bajaron del tren y resultaron quemados por el fuego que rodeaba la zona. Las versiones de los viajeros y de la maquinista de Renfe diferían en cuanto a cómo sucedieron los hechos.