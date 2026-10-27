El juzgado remite al TS la causa de la piscina de Alboraia para que determine la posible imputación de Sandra Gómez

Archivo - La eurodiputada socialista Sandra Gómez - CEDIDO POR PSOE - Archivo

VALÈNCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, Plaza número 19, ha remitido al Tribunal Supremo (TS) la causa relativa a la supuesta construcción irregular de una piscina en unos terrenos de València --promovida por el Ayuntamiento de Alboraia-- y le ha pedido que determine la posible imputación de Sandra Gómez, eurodiputada del PSOE y exvicealcaldesa de València.

Así se desprende del auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el juzgado eleva la exposición razonada al Alto Tribunal tras requerírselo una de las acusaciones en el procedimiento, representada por el abogado Víctor Soriano. También pide al Supremo que decida si asume todo el caso.

El juzgado indica que hasta el estudio "profundo" de la causa no podía predicarse la existencia de indicios sólidos y cualificados contra Sandra Gómez (aforada), "puesto que la mera atribución del relato podría haberse visto desvirtuada por el resultado del análisis especifico de cualquiera de los aspectos estudiados".

"Para la afirmación, pues, solida de los efectos procesales de los indicios era necesario efectuar una valoración exhaustiva y profunda de todo lo que se ha expuesto en esta resolución, atendida la complejidad de los extremos concurrentes", ha dicho.

Por otro lado, manifiesta que no considera que se tengan que separar las causas respecto a los no aforados debido a que concurren problemas jurídicos que constituyen valoraciones preliminares y que son comunes tanto a los denunciados por acción como a los denunciados por omisión.

"La responsabilidad de Alcaldía/Tenencia de Alcaldía, asimismo podría considerarse alternativa o concurrente, por lo que su examen debe ser conjunto; así pues, entendemos que podría tratarse de un caso de vis atractiva, apreciando la conexidad inescindible, que aconsejaría la tramitación conjunta de todas las imputaciones. Sin embargo entendemos que evidentemente ello es una prerrogativa" del Alto Tribunal, expone.

EL PROCEDIMIENTO

En este procedimiento se investiga la supuesta construcción irregular, por parte del Ayuntamiento de Alboraia, de una piscina al aire libre en unos terrenos en València: en la parcela 123, dentro del conjunto formado por la parcela, así como los números 29 y 32, del Polígono 24 de San Lorenzo, en el término de València.

Se alegaba que, de acuerdo con la normativa urbanística de València, el suelo afectado era no urbanizable, con protección agrícola de huerta. Y se exponían una serie de irregularidades adicionales --existencia de suelo en Alboraia para realizar la actuación controvertida, la ejecución de la misma en suelo no urbanizable, la ausencia de referencia de la cesión de la parcela al Ayuntamiento de Alboraia, irregularidad del devengo y pago del IBI, y deficiencias en el proceso de licitación, entre otros--.

En esta causa está investigado el exalcalde de València Joan Ribó, el alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría; la concejala de Urbanismo, Ana Bru, y el arquitecto del despacho encargado del proyecto.

En concreto, Ribó (Compromís) señaló en su declaración en el órgano judicial que desconocía "absolutamente" la supuesta construcción irregular de la piscina. Indicó que el tema nunca se trató mientras él estuvo al frente de la Alcaldía. Ahora será el Supremo el que decida sobre la imputación o no de Sandra Gómez.