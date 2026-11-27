Keanu Reeves y Alexandra Grant y subdirectora adjunta de la institución cultural, Kristine Guzmán. - FACILITADA A EP

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La pareja formada por el actor Keanu Reeves y la artista Alexandra Grant ha visitado el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) aprovechando que se encuentran en València.

Según ha adelantado Levante-EMV y han conformado a Europa Press fuentes conocedoras, la estrella cinematográfica --que, como en otras ocasiones se ha desplazado a la Comunitat Valenciana con motivo del Gran Premio de motociclismo-- y la creadora han recorrido las instalaciones del museo valenciano acompañados por la subdirectora adjunta de la institución cultural, Kristine Guzmán Saratan.

Los 'ilustres' visitantes han tenido la oportunidad de conocer la colección permanente del IVAM, que reúne obras fundamentales que configuran una lectura historiográfica de las principales corrientes artísticas de los siglos XX y XXI.

El protagonista de títulos como 'Matrix' es aficionado al mundo de la moto --posee la marca Arch Motorcycle-- y ya ha asistido anteriormente al Gran Premio de la Comunitat Valenciana.

Se da la circunstancia de que este mismo viernes, el piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) ha anunciado por sorpresa su retirada del motociclismo durante la primera jornada de entrenamientos de la cita de Cheste, mediante una serie de cartulinas difundidas en los canales oficiales del campeonato en las que ha comunicado que esta será su última carrera.