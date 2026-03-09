King África y Nach, entre los nombres que completan el Pirata Beach Fest 2026

Archivo - El cantante King África. ARCHIVO. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

King África y Nach forman parte de la nueva tanda de confirmaciones que completa el cartel del Pirata Beach Fest 2026, que se celebrará deñl 8 al 11 de julio en Gandia (Valencia).

En este nuevo y cuarto avance, la organización destaca la incorporación de King África, "icono festivo internacional y dueño de algunos de los mayores himnos bailables de las últimas décadas"; Nach, "uno de los grandes maestros del rap en español, cuya lírica y trayectoria lo convierten en una figura imprescindible"; los sevillanos Narco, que celebran 30 años de metal-rock de alto octanaje; Reina Mora y su apuesta "electro-cañí que sinergia tradición festera valenciana con rave"; Al Safir, una de las voces jóvenes "más fascinantes del rap y el trap nacional del momento", y Manny Calavera, "energía pura y actitud marichi-rock".

Pirata Beach Fest apuesta por "una programación valiente, intensa y diversa que abarca géneros como el rock, el rap, el mestizaje y la fusion", aseguran sus impulsores.

Ubicado en el Polígono Benieto, a escasos minutos de la playa, combina música, ambiente festivo y la brisa del Mediterráneo, atrayendo a miles de "piratas" de todo el territorio nacional en busca de diversión libre, comprometida y pacíficamente reivindicativa.

Los nuevos nombres se agregan a las más de cuarenta propuestas confirmadas previamente, entre las que destacan La Gossa Sorda, La Fúmiga, Molotov, Figa Flawas, La Pegatina, Evaristo, Hoke, Fernandocosta, Young Beef, Lia Kali, The Tyets, Yung Beef, Non Servium, Mägo de Oz y Sanguijuelas del Guadiana, consolidando uno de los carteles más potentes de su historia bucanera.

A ellos se suman también Alcalá Norte, Buhos, Talco, Sharif & Rapsusklei, Benito Kamelas, Boikot, La Fuga, Els Catarres, John Pollõn, Segismundo Toxicómano, La Élite, Los de Marras, Auxili, Linaje, Biznaga, Itaca Band, Sons of Aguirre & Scila, Malifeta, En Tol Sarmiento, Reincidentes, Doctor Prats, Green Valley, El Último ke Zierre, El Diluvi, Lablackie, Naina, Manifa, Me Fritos & The Gimme Cheetos, La Sra. Tomasa, Pedro Pastor, Afónica Naranjo, Alberto Gambino, Attica, Holistiks y El Sombrero del Abuelo.