Labora refuerza su comunicación con un canal oficial de Whatsapp para informar de ayudas, empleo y programas formativos - GVA

VALÈNCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, ha puesto en marcha un nuevo canal de difusión en WhatsApp con el objetivo de ofrecer información rápida, accesible y directa a la ciudadanía sobre todos los servicios que ofrece en materia de empleo, formación y ayudas para las contrataciones.

Con esta iniciativa, Labora "amplía sus vías de comunicación y avanza en su compromiso por acercar todos sus servicios a la población valenciana", recalca la administración autonómica en un comunicado.

El nuevo canal permitirá comunicar novedades, ayudas, ofertas de empleo, programas de formación, eventos y otros datos de interés para personas y entidades. Este servicio se suma a las diferentes vías de comunicación que ya están disponibles, como el canal de Telegram, que cuenta actualmente con más de 6.200 personas suscritas, y la Newsletter mensual, a la que cualquier persona puede darse de alta introduciendo su correo electrónico en la página web oficial de Labora.

Labora mantiene una presencia activa en diversas redes sociales para acercar su información a toda la ciudadanía de manera fácil y accesible. A través de plataformas como Instagram, Facebook, X (antes Twitter), LinkedIn y YouTube se mantiene en contacto con el público de manera diaria sobre las acciones que Labora realiza.

El objetivo principal de esta ampliación de canales es facilitar el acceso a la información y mantener un trato más cercano y directo con la ciudadanía, mediante el uso de plataformas de uso cotidiano.

De esta forma, Labora continúa reforzando su presencia digital y su compromiso por ofrecer una comunicación ágil, transparente y adaptada a las necesidades de la sociedad valenciana.

OTRAS VÍAS DE CONTACTO

Labora recuerda que este canal de difusión de WhatsApp será exclusivamente informativo. No se podrán realizar consultas a través de la plataforma.

Para dudas o preguntas generales, las personas usuarias pueden dirigirse al correo labora@gva.es, mientras que para consultas relacionadas con la tramitación está disponible el teléfono 012 (963 866 000) o acudir en todo caso al Espai Labora más cercano correspondiente a cada persona.