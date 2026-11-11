Lafuente (CEV) califica la huelga de "totalmente fallida", "absolutamente extemporánea" y "política"

Archivo - El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, en imagen de archivo - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la patronal valenciana CEV y vicepresidente de la CEOE, Vicente Lafuente, ha calificado de "totalmente fallida, absolutamente extemporánea" y "política" la huelga general del 11 de noviembre, con un seguimiento "prácticamente nulo", que cifra en el 2,57 por ciento frente al 60% que calculan los sindicatos convocantes.

A su juicio, con los datos recabados de las distintas federaciones y empresas y el 2,57% con el que cifra el apoyo, cree que el resultado de la convocatoria "es una lección que nos están dando los trabajadores y las trabajadoras de que la manera de solventar los problemas que tenemos como sociedad no son las huelgas ni es la confrontación y que el camino está en el diálogo".

Para Lafuente, herramientas como el teletrabajo "nos han demostrado que mucha gente que tenía recelos de poder ir a trabajar, con el teletrabajo ha podido continuar con esa actividad de una manera normal".

A su juicio, tanto para la cuestión de la vivienda como de las relaciones laborales, "ya tenemos suficientes herramientas como para poder sentarnos y solventar los problemas". Sobre el segundo punto, ha defendido que están las mesas de diálogo social a nivel nacional y, al respecto, ha señalado que van a instar "a reunirnos y a sentarnos".

"Pero debemos hacerlo los sindicatos y patronal para solventar nuestros problemas", ha recalcado y ha reprochado que la política" ha utilizado el diálogo social" porque "llevamos ocho años que no hay mesas de diálogo social porque viene todo por real decreto y por imposición".

"La política está utilizando a los agentes sociales Y esto lo vemos clarísimente en esa convocatoria de huelga. Por lo tanto, esperamos solventar en las mesas de diálogos los problemas de relaciones laborales y los de la vivienda, que es un problema que tenemos como sociedad", ha mantenido.

Para el presidente de la CEV, estos problemas "no se solventan con una huelga, se solventan sentándonos a hablar, hablando de tener suelo libre para poder construir, estamos hablando de la alta fiscalidad que tiene la vivienda, estamos hablando de cómo puede acceder la gente joven a esos primeros pagos antes de una hipoteca que frenan muchísimo".

Lafuente ha instado "al diálogo, al trabajo, que es lo que como sociedad siempre nos ha funcionado, y huyendo de esa polarización, estos enfrentamientos y esta calle encendida que yo creo que no nos lleva a ningún sitio".

Por lo tanto, ha reiterado que considera que la huelga "ha fracasado", ha pedido saber solventar "entre todos" los "problemas que tenemos como sociedad y espera que las manifestaciones de la tarde "con el legítimo derecho a reivindicar y a reclamar, se hagan desde la más absoluta normalidad". "Desde las organizaciones sociales ofrecemos trabajo, buenas relaciones con los agentes sindicales e intentar solventar los problemas a la sociedad", ha zanjado.