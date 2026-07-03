Lafuente (CEV) destaca el "potencial tremendo" de Elche y la provincia: "Vivimos un cambio económico"

Reunión con el alcalde de Elche, Pablo Ruz - CEV

ALICANTE, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEV, Vicente Lafuente, ha puesto en valor el "potencial tremendo" de Elche y de la provincia de Alicante y ha destacado: "Vivimos un cambio económico importante. Se están generando sectores nuevos, desde la defensa, el sector aeroespacial, hasta el sector de los semiconductores".

Lafuente y el presidente de CEV Alicante, César Quintanilla, se han reunido este viernes con el alcalde ilicitano, Pablo Ruz, en una visita institucional "que supone una primera toma de contacto" del máximo representante de la patronal autonómica tras su llegada al cargo "y en el que han compartido el proyecto para la nueva etapa de la confederación".

"Le hemos transmitido el esfuerzo que estamos haciendo en vertebrar de una manera real la Comunitat Valenciana, a nivel asociativo, y en defender las necesidades desde una punta a otra de la comunidad de una manera absolutamente mancomunada", ha aseverado Lafuente.

Durante el encuentro, se ha puesto sobre la mesa "la situación actual de los trabajos del Corredor Mediterráneo, prestando especial atención al tramo de La Encina y al proyecto de conexión del aeropuerto, así como del Corredor Cantábrico-Mediterráneo", según ha detallado la patronal autonómica en un comunicado.

Desde la CEV se ha trasladado "la necesidad de fortalecer la colaboración público-privada, avanzar en la agilización de trámites administrativos que permitan la atracción de nuevas empresas y la inversión, así como facilitar que los ayuntamientos puedan desarrollar sus planes urbanísticos en tiempo y forma".

"Es una reivindicación que nos ha hecho el alcalde y que creo que la tenemos que trabajar y pelear todos de una manera conjunta", ha apuntado Lafuente.