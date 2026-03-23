Lafuente (CEV) valora las ayudas del Gobierno ante la guerra pero cree que tendrían que ser "más agresivas"

Archivo - El presidente de la CEV, Vicente Lafuente, durante una entrevista para Europa Press - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ha valorado positivamente las medidas económicas adoptadas por el Gobierno ante la guerra en Oriente Medio, aunque cree que su impacto "va despacio" y que en el Ejecutivo central "tenían que haber sido más agresivos". Además, ha instado a la Generalitat a ayudar a las empresas mediante financiación del Institut Valencià de Finances (IVF).

Así se ha pronunciado, a preguntas de los periodistas este lunes en un desayuno informativo, sobre si ve suficientes las medidas adoptadas por el Gobierno dentro del real decreto que entró en vigor este pasado fin de semana.

El plan para paliar el impacto económico de la guerra en Irán incluye 80 medidas y movilizará 5.000 millones de euros. Entre ellas, la reducción del 21% al 10% del IVA de los carburantes, la electricidad, el gas natural, briquetas y 'pellets', la congelación del precio máximo de venta del butano y el propano y la recuperación de la bonificación en un 80% de los peajes eléctricos para la gran industria.

Lafuente ha defendido que estas medidas "van en la línea adecuada de lo que se necesita". "En primer lugar, un escudo social para las personas con la reducción del IVA. Y en segundo lugar, una bajada de la fiscalidad de los agrocarburos", ha señalado.

Según ha indicado, actualmente, el "problema grave" para las empresas derivado del conflicto en Oriente Medio son los costes de los combustibles. Ha advertido que puede llevar a una subida de los precios de alimentación y de productos "porque el transporte se encarece", por lo que ve "muy positivo que se reduzca esa fiscalidad relacionada con los combustibles".

"En principio va despacio, pensamos que tenían que haber sido más agresivos --ha expuesto--. El sector del transporte todavía es crítico con la situación, por lo que tenemos que ir más lejos, pero yo creo que es cuestión de esperar a ver cuál es la evolución de esta guerra".

El presidente de la CEV ha advertido que si la guerra "se alarga en el tiempo", será necesario "pedir medidas suplementarias". "Pero si no, de momento, con estas medidas del Estado y pidiéndole a la Generalitat también ayuda sobre todo en financiación para las empresas a través del IVF o de la SGR [Sociedad de Garantía Recíproca], pensamos que podemos ir sobrellevando esta situación", ha explicado.