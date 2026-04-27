Lafuente (CEV)rechaza la prioridad nacional y pide sacar adelante presupuestos autonómicos "con respeto a las personas"

Archivo - El presidente de la CEV, Vicente Lafuente, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ha señalado la "dudosa constitucionalidad" del concepto de 'prioridad nacional' exigido por Vox en sus negociaciones para llegar a pactos autonómicos con el PP.

En este marco, se ha mostrado "convencido" de que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "puede sacar adelante los presupuestos", pero ha añadido que "lógicamente, los tenemos que sacar con respeto a las personas y esa prioridad nacional en este momento es muy discutible". Para Lafuente, "situaciones como esta nos llevan a lo de las dos Españas".

Así se ha pronunciado en un desayuno informativo de Forum Europa Tribuna Mediterránea celebrado este lunes, en el que ha estado acompañado por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Han asistido la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; los vicepresidentes de la Generalitat Susana Camarero, José Díez y Vicente Martínez Mus; la alcaldesa de València, María José Catalá, síndics de los diferentes grupos parlamentarios y los secretarios generales de CCOO PV y UGT PV, Ana García y Tino Calero.

Lafuente ha señalado que su "prioridad nacional es recuperar el diálogo" y ha subrayado que se necesita "sí o sí" aprobar unos presupuestos. En ese sentido, ha manifestado que no está de acuerdo en que haya "vetos" para aprobar las cuentas porque "no sirven" para avanzar.

"No soy jurista, pero por lo que oigo, la dudosa constitucionalidad está encima de la mesa. Por lo tanto, algo que es dudoso yo no lo continuaría, y lo que sí que pedimos es que sepan negociar y ceder", ha agregado.

Durante su intervención, Vicente Lafuente también ha apoyado la regularización extraordinaria de personas migrantes. Así, ha defendido que "necesitamos que venga gente" y mano de obra. "Más allá de la solidaridad que tenemos que tener con estas personas, es imprescindible que este personal venga y seamos capaces de formarlo y se adapte a nuestra sociedad. Lo más digno que le puedes dar a una persona es un puesto de trabajo en el que se pueda ganar su forma de vida y yo creo que tenemos que ser generosos en esta situación", ha dicho.

Además, el representante de los empresarios valencianos ha indicado que le habría "gustado que (esta regularización) hubiera sido un consenso político, que hubiera salido si no por unanimidad, por amplia mayoría, y no ha sido así".