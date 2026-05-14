Lambda se concentrará este domingo en el Mercat Central para denunciar las "violencias" que sufre el colectivo LGTBIAQ+

Archivo - Imagen de archivo de la bandera LGTBI. - Wolfgang Kumm/dpa - Archivo

VALÈNCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Lambda, col·lectiu LGTBIAQ+ del País Valencià, ha convocado este domingo, 17 de mayo, la concentración del Día contra la LGTBIfobia para volver a denunciar en la calle las "violencias" que sufre el colectivo LGTBIAQ+ y, especialmente, las personas trans, "y hacerlo en un momento de máxima alerta ante los discursos de odio y los intentos de recortar derechos", según ha informado la organización en un comunicado.

El acto tendrá lugar a las 18 horas, en las escaleras del Mercado Central de València. Este año, el manifiesto que se leerá pone el foco en la situación de las personas trans, de manera especial en las mujeres trans, "que continúan siendo el blanco principal de la violencia dentro del colectivo", han apuntado.

La asociación valenciana ha denunciado los "ataques" en la calle, en las redes y desde tribunas políticas y mediáticas, así como la utilización de las personas trans "como chivo expiatorio por parte de sectores reaccionarios y de la extrema derecha en todo el mundo".

"El contexto actual está marcado por los cambios impulsados por el PP y Vox sobre la ley trans valenciana, unos cambios que ahora quedan temporalmente parados después de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central", han subrayado.

Lambda considera que esta situación "confirma" que los retrocesos legales no son hipotéticos, "sino una amenaza real que afecta la vida cotidiana de las personas trans en la Comunitat Valenciana". Ante esto, el colectivo defiende que la respuesta tiene que ser la movilización social, la solidaridad y la defensa activa de los derechos.