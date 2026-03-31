Lambda denuncia el "retroceso de derechos trans": "Nuestras libertades aún se encuentran bajo amenaza constante"

Concentración en el Día de la visibilidad Trans - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El colectivo LGTBIAQ+ por la diversidad sexual, de género y familiar Lambda denuncia el "retroceso de derechos y la institucionalización de la transfobia" que, a su juicio, el PP y Vox están llevando a cabo con acciones como los cambios en la 'Ley trans' valenciana que "abren la puerta a las mal llamadas terapias de conversión". "Nuestras libertades aún se encuentran bajo amenaza constante".

Así lo han advertido en una concentración celebrada este martes por la tarde ante el Ayuntamiento de València coincidiendo con el Día de la visibilidad Trans. Las personas que han acudido han coreado lemas como "No estamos enfermas, estamos estupendas"; "La salud no se negocia"; "Mi discapacidad no niega mi identidad"; "Aquí está la resistencia trans"; "La ley trans no se toca"; "Drets trans, drets humans"; "Si atacas mi existencia, espera resistencia"; "Estamos divinas con pene o con vagina"; o "No es feminismo sin mujeres trans".

Además, durante el acto, personas que forman parte del colectivo y que "representan la diversidad del grupo por su edad, procedencia o diversidad funcional", entre ellas las coordinadoras Raquel Ruiz y Nhabi Iturbide, han leído el manifiesto para "visibilizar no solo a nuestra comunidad sino también el estado de nuestra realidad, nuestros derechos y libertades, que aún se encuentran bajo amenaza constante".

En este sentido, han recordado que este mes el Gobierno ha accedido a presentar un recurso de inconstitucionalidad a las enmiendas aprobadas por PP y Vox a la 'Ley trans' valenciana, al tiempo que han subrayado que el colectivo "lleva 40 años luchando por los derechos de los integrantes y pretende seguir haciéndolo por todos los que hay que afianzar y conquistar".

Asimismo, han definido la situación como 'apartheid' y han señalado que se pone al mismo nivel legal su derecho "a ser" con el derecho a que otras personas se "incomoden" con su presencia en espacios públicos.

Iturbide ha exigido el cumplimiento de la ley y la calidad en la atención médica no dependa de quién gobierne. "No se preocupan de los continuos desabastecimientos en los tratamientos, de manera que incumplen la ley y ponen en peligro las vidas de las personas trans en tratamiento".

MANIFIESTO CON DIVERSIDAD

Aludiendo a la diversidad del colectivo han añadido otras representantes que "no solo se trata de usar los pronombres correctos, sino de abandonar ideas retrógradas y patologizantes" y han denunciado que las personas trans con discapacidad "sufren esta violencia de forma más intensa, como si fuera necesaria una doble tutela a nuestra autodeterminación de género".

En esta línea, también se ha denunciado el trato a las personas trans racializadas porque al no cumplir con los protocolos de cambio de nombre y sexo, se obliga a "la mayoría de los casos" a los solicitantes a regresar a sus países de origen "de los que huyeron precisamente por la transfobia".

"No olvidamos a las que se encuentran en situación de irregularidad que acumulan una doble discriminación y tienen más probabilidad de sufrir violencia con menos herramientas para combatirla, entre otras, la ausencia de redes de apoyo".