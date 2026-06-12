Lambda avisa de que los discursos de odio "legitiman las violencias" hacia personas LGTBI: "Hay una correlación directa"

Archivo - Imágenes de una marcha del día Internacional del Orgullo LGTBI. ARCHIVO. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fran Fernández, portavoz de Lambda, ha advertido de que los discursos de odio lanzados desde diferentes administraciones, gobiernos y partidos "legitiman las violencias que luego se están materializando", como las recientes agresiones homófobas registradas contra personas del colectivo LGTBI en el Jardín del Turia de València. "Hay una correlación directa, y no lo decimos los colectivos, lo dice la propia Policía en sus informes, entre los discursos de odio y las agresiones que vienen después", ha indicado.

Así lo ha manifestado tras reunirse este viernes con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, a quien ha agradecido la labor realizada por la Policía Nacional "no solo por haber tenido éxito en el proceso de detención, sino por la celeridad, porque la sensación de inseguridad y de miedo es algo que, si no se actúa rápidamente, se extiende".

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el miércoles en València a cinco jóvenes, de entre 16 y 18 años, como presuntos autores de los delitos de odio y robo con violencia e intimidación, tras al parecer insultar, vejar, agredir e intentar sustraer efectos de varios hombres en el antiguo cauce del río Turia, todo ello debido a la orientación sexual de las víctimas, según informó Jefatura en un comunicado.

"Gracias a la Policía Nacional y a su actuación que no tenemos esa sensación de pánico constante de qué nos va a pasar cuando salimos a la calle, cuando nos damos la mano, cuando nos damos un beso o cuando hacemos lo que sea que hagamos", ha expresado Fernández.

Sobre si han tenido la posibilidad de hablar con aluna víctima, ha indicado que no han mantenido "contacto directo" y ha reflexionado: "Los casos que han salido son los que en ese momento la Policía pudo atender, pero estamos hablando de una situación en la que la propia persona es muy difícil que vaya a denunciar. Estamos hablando de una situación en la que supondría salir del armario posiblemente, supondría que su entorno supiese qué estaba haciendo, dónde estaba haciendo y con quién lo estaba haciendo".

CRÍTICAS AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

Por eso mismo, ha asegurado que desde Lambda, aunque no tienen "datos oficiales", no descartan "que haya habido previamente" alguna agresión más. "De hecho, la voz de alarma se dio de víctimas de días anteriores", ha apuntado. A su juicio, todo ello está "muy relacionado con las políticas que ha decidido mantener la señora alcaldesa" de València, María José Catalá (PP), "y es por lo que este año el Orgullo no va a realizar una fiesta en la plaza del ayuntamiento".

Fernández ha criticado que el consistorio "ha decidido dar la espalda a los colectivos de la ciudad y ha decidido dejar sin ayuda para dar de comer a 50 familias durante todo el año, que son de la ciudad de València, son ciudadanos y ciudadanas que pagan sus impuestos en la ciudad y tanto María José Catalá como la concejala de Igualdad, Rocío Gil, han decidido romper ese acuerdo dejando en el aire la comida de algo básico que es el sustento".

"Por lo tanto, cuando quien tiene que gobernar para todos y para todas nos da la espalda, de alguna manera, aunque luego salga en medios a decir lo contrario, está legitimando que no somos ciudadanos y ciudadanas de primera y, por lo tanto, es una manera de ser cómplice de lo que luego suceda, aunque intenten blanquearlo", ha sostenido.

Y ante el miedo a denunciar más casos de este tipo, el portavoz de Lambda ha considerado fundamental la formación, "pero no solo a las unidades policiales", porque ha señalado que recientemente han "tenido conocimiento de un conflicto en un examen de conducir aquí en nuestra Comunidad que se resolvió de manera adecuada, pero que denota que el funcionariado que atiende la ciudadanía tiene carencias formativas a la hora de atender sobre todo a personas trans".

"RAPIDEZ Y SOLVENCIA ABSOLUTA" DE LA POLICÍA

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha felicitado a la Policía Nacional por su "rapidez y solvencia absoluta con la que ha resuelto esta circunstancia, que fue denunciada un día y al día siguiente ya se había puesto en marcha un operativo con la detención de cinco personas, dos de ellas menores de edad, que han pasado ya a disposición judicial y empieza el procedimiento judicial oportuno".

Dicho esto, ha confiado en que a partir de ahora haya mayor presencia de la Policía Local en la zona y que esta se refuerce "como corresponde, para tener presencia en todos los espacios de esta ciudad y para tener un trabajo preventivo como le corresponde en sus competencias". Y preguntada por si tiene constancia de más agresiones previas por parte de este grupo, ha respondido que no.

Sobre la reunión con Lambda, Bernabé ha apuntado que se ha celebrado, "como todos los años", por ser el colectivo organizador de la manifestación del Orgullo en València y para concretar el operativo de seguridad por parte de la Policía Nacional y colaborar "en todo lo posible para que pueda transcurrir la manifestación con total normalidad y como una jornada, en esta ocasión, más reivindicativa que festiva" por "distintas circunstancias y situaciones".

Respecto al operativo de seguridad, ha concretado que estará "dimensionado por la Policía Nacional para garantizar la seguridad de todas las personas, para que transcurra con total normalidad". El recorrido se mantendrá en el puente de la Peineta, y discurrirá por las calles del centro hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento, "como viene siendo tradicional en esta manifestación".

"Por lo tanto, total normalidad, total coordinación y esperamos que todos los valencianos y las valencianas puedan salir a reivindicar esta ciudad abierta, diversa y plural que es València", ha resaltado.