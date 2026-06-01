Lang Lang vuelve al Palau de la Música en un concierto con todas las localidades desde hace varios meses

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VALÈNCIA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pianista chino Lang Lang regresa este martes al Palau de la Música de València en un concierto extraordinario cuyas localidades se agotaron hace varios meses y con un programa que incluye obras maestras de Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Liszt, Isaac Albéniz y Enrique Granados.

Desde que Lang Lang debutó en 2003 en la Sala Rodrigo del Palau de la Música, las cuatro visitas posteriores del pianista chino han suscitado siempre una "enorme expectación", que le ha permitido llenar la totalidad del aforo de la Sala José Iturbi, según ha informado el auditorio en un comunicado.

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha destacado que Lang Lang es, junto a Sokolov, "uno de los pianistas más queridos por nuestro público, que siempre ha valorado sus brillantes interpretaciones, ha admirado su técnica depurada y se ha dejado contagiar por su carisma personal".

El pianista interpretará un repertorio "muy exigente", con "titanes" como Mozart, Beethoven y Liszt, junto a una parte dedicada al gran pianismo español de Granados y Albéniz, "de enorme belleza y complejidad interpretativa".

La primera parte comenzará con el 'Rondó n.º 1 en Re mayor' de Mozart, para proseguir con las sonatas 'n.º 8 en Do menor', Patética, y n.º 31 de Beethoven. La segunda mitad se iniciará con el pianismo español de Albéniz y una selección de su 'Suite española n.º 1', que incluye Granada, Cataluña, Sevilla, Cádiz, Asturias y Cuba, así como con 'Quejas, o la maja y el ruiseñor', de Goyescas, de Granados. El concierto concluirá con la 'Consolación n.º 2 en Mi mayor' y la 'Tarantella de Années de pèlerinage', de Liszt.

Pianista, educador y filántropo, Lang Lang es una de las figuras más destacadas de la música clásica y un maestro en comunicar a través de la música, con actuaciones para todo tipo de audiencias: desde la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos (Pekín 2008 y Milán-Cortina 2026) hasta la reapertura de Notre-Dame de París en 2024, pasando por conciertos para niños en escuelas públicas.

Colabora regularmente con Sir Simon Rattle, Gustavo Dudamel, Daniel Barenboim y Christoph Eschenbach, así como con las orquestas más prestigiosas del mundo. Su enfoque innovador le ha llevado a explorar diferentes ámbitos artísticos.

Sus actuaciones en los premios Grammy junto a Metallica, Pharrell Williams o Herbie Hancock han sido vistas por millones de espectadores. También ha colaborado con iconos globales del pop como Ed Sheeran, John Legend, Rosé (Blackpink), J Balvin y Jay Chou, así como con Disney, fusionando la excelencia de la música clásica con la magia del célebre estudio.

Comenzó a tocar el piano a los tres años y ofreció su primer recital antes de cumplir cinco. A los nueve años ingresó en el Conservatorio Central de Música de Pekín y, con 13, obtuvo el primer premio en el Concurso Chaikovski para Jóvenes Músicos.