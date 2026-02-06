El legado de Rafael Altamira llega el martes a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes - AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO

ALICANTE, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El legado de humanista y jurista Rafael Altamira será depositado el próximo martes en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes de Madrid, coincidiendo con la fecha de su nacimiento el 10 de febrero de 1866.

Se trata de parte del legado personal donado por la familia del literato, en un acto que culminará la celebración del Año Altamira, doce meses en los que se han celebrado eventos culturales, académicos y educativos para dar a conocer la vida y trayectoria de Altamira.

Estos hechos coinciden también con la inhumación de sus restos en el cementerio municipal de El Campello hace un año, en una solemne ceremonia que presidió el rey Felipe VI, según ha recordado el Ayuntamiento de El Campello (Alicante) en un comunicado.

Altamira nació en Alicante, pero pasó parte de su infancia y juventud en El Campello, y dijo que su deseo era descansar "en el lugar" de sus "momentos más gratos", El Campello. Eso se consiguió tras años de gestiones del Ayuntamiento para conseguir la repatriación desde México, en cuya capital falleció, de sus restos y los de su esposa, Pilar Redondo.

En esa cámara acorazada, ahora convertida en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, se han depositado en los últimos años objetos personales, manuscritos, obras y documentos de figuras relevantes del mundo cultural, científico, musical, artístico y académico de España.

A partir del martes, Rafael Altamira tendrá allí su caja, cuyo contenido pasará a formar parte del patrimonio nacional para su custodia. Se trata de legados que tienen como objetivo conservar y promover el patrimonio cultural hispano.

Allí tienen su rincón Francisco de Ayala, Antoni Tàpies, Luis García Berlanga, Manuel Alexandre, Ana María Matute, Juan Marsé, Gabriel García Márquez, Antonio Buero Vallejo, Manuel de Falla, Antonio y Manuel Machado, Santiago Ramón y Cajal, Severo Ochoa, Miguel Delibes, Carmen Riera, Miguel de Unamuno, Juan Ramón Jiménez, María Moliner, María Zambrano o José Luis Sampedro, entre otros.

Se da la circunstancia de que el 19 de abril de 1929, Rafael Altamira Crevea fue elegido presidente de la llamada Liga Cervantina, que "podría considerarse antecesora de lo que con el tiempo fue el Instituto Cervantes", según el consistorio.

ASISTENTES

Para el acto, se desplazará hasta Madrid una delegación del Ayuntamiento de El Campello, encabezada por el alcalde, Juanjo Berenguer, a quien acompañarán la concejala de Cultura, Dorian Gomis, y los también ediles Cristian Palomares, Yeray Hernández, Raquel Marín, Laia García, Paco Toni Palomares, Vicent Vaello y Guadalupe Vidal, además de la técnica municipal de Cultura, Mirian Gilabert.

También acudirán al acto, por parte de la Diputación de Alicante, la vicepresidenta Ana Serna y el responsable del área de Cultura, Juan de Dios Navarro. Junto a ellos, está prevista la asistencia de autoridades nacionales de distintos ámbitos.

Igualmente, acudirán familiares del humanista, como es el caso de su nieta, María Luz Altamira, acompañada de otros 16 integrantes de la saga familiar llegados de diferentes puntos del país. El evento será retransmitido en directo por el Instituto Cervantes.