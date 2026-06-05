Leire Martínez para unos minutos su actuación en el Festival de Les Arts por quejas por la limitación de sonido

Montaje del Festival de Les Arts. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La artista Leire Martínez ha detenido su concierto en el Festival de Les Arts de València a causa de las quejas del público por la limitación del sonido, que el certamen ha adoptado tras la sentencia judicial que da la razón a los vecinos en el litigio por los ruidos de los certámenes que se desarrollaban en el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Tras los gritos de espectadores lamentando que no escuchaban de la forma adecuada --"No se oye, no se oye", han coreado insistentemente--, la cantante ha detenido la actuación y se ha dirigido al público para comentar: "No sé si estáis al corriente de que ha habido limitaciones por parte del Ayuntamiento. Os garantizo que los primeros que lo sufrimos somos los artistas". La mayoría de los espectadores que estaban en ese momento siguiendo la actuación han coreado el nombre de la artista, que posteriormente ha retomado la actuación.

"En la ducha lo oigo más, para hacerlo así mejor nada", lamentaba una asistente pese a estar situada en las primeras filas.

Los reproches de espectadores por el bajo nivel de sonido se han repetido en otros escenarios, como en el que actuaba Pignoise, que al concluir ha perdido perdón a sus seguidores y comprensión, ya que no es culpa de la banda.

El pasado mes de marzo se conoció la resolución del juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de València plaza número 8 que ordenó al Ayuntamiento de la capital adoptar las medidas necesarias para evitar que el ruido de discotecas --la del Umbracle-- o los conciertos que se celebran en CACSA vulneren su derecho fundamental a la intimidad y la integridad moral.

A partir de ahí, otros festivales y conciertos que estaban programados en el entorno del complejo de cultura y ocio --como, por ejemplo, el Big Sound que se ha 'mudado' finalmente a la localidad de Torrent-- han ido trasladando su ubicación. Sin embargo, el Festival de Les Arts ha mantenido su emplazamiento.

Esta misma semana, el Festival de Les Arts comunicaba en su plan de acción en materia de contaminación acústica y aplicación de medidas correctoras a adoptar en esta edición, que implica que emitirá por debajo de la normativa acústica, con limitadores de sonido --uno en cada escenario-- con discriminación horaria por lo que plantea diferentes niveles de emisión en horario diurno y nocturno.

El documento técnico de los promotores, aportado por CACSA, ha sido informado por la Sección Técnica del Servicio de Licencias de Actividades del Ayuntamiento de València, que reclamó que se presentara el certificado acústico "en tiempo adecuado y suficiente, previo al inicio de la actividad", en el que deberá acreditar, además del cumplimiento de los requisitos previstos en ese plan de acción, que los niveles máximos de potencia sonora autorizada "no transmiten en viviendas o locales contiguos o próximos niveles de recepción superiores a los establecidos en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección contra la Contaminación Acústica".

Durante el día, se establece en el escenario principal, un nivel de 85 dBA a 50 metros del escenario (ubicación del FOH --área central donde se sitúan las consolas de mezclas--); en el dos, de 85 dBA a 30 metros del escenario (ubicación del FOH) y en el tres, de 85 a 25 metros del escenario (ubicación del FOH).

Para la noche, los niveles serían de 80 dBA a 50 metros del escenario (ubicación del FOH) en el principal; de 80 dBA a 30 metros del escenario (ubicación del FOH), en el segundo, y en el tercero de 80 dBA a 25 metros del escenario (ubicación del FOH).