L'Eliana instala una cámara de control en el Barranco de Mandor para medir el caudal de agua

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de l'Eliana (Valencia) ha puesto en funcionamiento recientemente una cámara de control en el Barranco de Mandor, a la altura del barrio de la Estación, "con el objetivo de medir en tiempo real el caudal de agua y reforzar la seguridad de los vecinos y vecinas que viven en la zona próxima al cauce".

El sistema, con visión nocturna y dotada de infrarrojos, permitirá "un seguimiento permanente del barranco, ofreciendo datos actualizados y de gran utilidad para la toma de decisiones en caso de episodios de fuertes lluvias o riesgo de desbordamiento", según ha informado el consistorio en un comunicado.

El alcalde, Salva Torrent, ha explicado que esta actuación es un "paso más" en la estrategia de prevención y protección civil. "Con la llegada de las lluvias, es fundamental contar con herramientas que nos permitan reaccionar, día y noche, con rapidez y eficacia, así como ofrecer mayor tranquilidad a las familias que viven junto al barranco", ha afirmado.