'L'elisir d'amore' y 'La del manojo de rosas' protagonizan el festival de ópera y zarzuela de Cullera

Open-Air CullerArts - AYUNTAMIENTO DE CULLERA

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Cullera (Valencia) volverá a convertirse durante el 7, 9 y 11 de agosto en un gran escenario lírico con la celebración de la quinta edición del Open-Air CullerArts, un festival de ópera y zarzuela que este año encabezan dos títulos de la lírica europea en versión concierto: 'L'elisir d'amore' y 'La del manojo de rosas'.

'L'elisir d'amore', de Gaetano Donizetti, es una de las óperas cómicas más populares del bel canto italiano, y 'La del manojo de rosas', de Pablo Sorozábal, está considerada una de las grandes joyas de la zarzuela del siglo XX. Ambas obras se representarán a partir de las 22.30 horas en los Jardines del Mercado, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Dos obras maestras que, desde lenguajes y tradiciones diferentes, "comparten una misma capacidad para conectar con el público a través de la sensibilidad escénica y la excelencia artística, del humor y las situaciones divertidas y de melodías únicas", señala el consistorio.

En cuanto a 'L'elisir d'amore', será el viernes 7 de agosto, y contará con la soprano Laura Cruz, el tenor Vicente Romero, y los barítonos Sebastià Peris y Vicente Antequera. Por otro lado y 'La del manojo de rosas' se interpretará el martes 11 de agosto y cerrará la edición de 2026, con la mezzosoprano Lorena Valero, el tenor Pascual Andreu, y el barítono Vicente Antequera.

GALA LÍRICA

Además, la cita de este año también incorporará una gran gala lírica con la soprano Laura Cruz, la mezzosoprano Lorena Valor, el tenor Vicent Romero, y el barítono Sebastià Peris. En este caso dedicada a la ópera en el cine. Esta propuesta, que se interpretará el 9 de agosto, pretende establecer un recorrido musical por algunas de las películas más icónicas de la historia del séptimo arte que han convertido la música clásica y operística en parte esencial de su relato cinematográfico.

El programa de esta gala lírica incluirá referencias a títulos tan emblemáticos como 'Amadeus', de Milos Forman; 'Intocable', de Olivier Nakache y Éric Toledano; 'El honor de los Prizzi', de John Huston; 'La vida es bella', de Roberto Benigni; 'Titanic', de James Cameron; 'Medianoche en París', de Woody Allen; 'Una habitación con vistas', de James Ivory; 'Los puentes de Madison County', de Clint Eastwood; 'El Padrino III', de Francis Ford Coppola; 'Toro Salvaje', de Martin Scorsese; 'Los intocables de Eliot Ness', de Brian De Palma; 'Hechizo de luna', de Norman Jewison; 'Philadelphia', de Jonathan Demme; 'Mar adentro', de Alejandro Amenábar; 'Mission Impossible - Rogue Nation', de Christopher McQuarrie, y 'Fantasia', de Walt Disney.

La quinta edición del Open-Air CullerArts se lleva a cabo bajo la dirección artística y musical de Cristóbal Soler, la dirección del coro con Luis Garrido, la dirección de escena con Diego Carvajal, y la Orquesta y Coro 'CullerArts'.

Las entradas se pueden conseguir a partir del 15 de junio en la Casa de la Cultura, en taquilla o en el web agendacullera.com. Las entradas por día tienen un precio de 20 o 25 euros según la zona, y también cabe la posibilidad de sacar un abono para los tres días de 45 o 60 euros.