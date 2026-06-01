Leoni Torres actuará en octubre en la sala Auditorio Roig Arena

Leoni Torres - ROIG ARENA

VALÈNCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El artista cubano Leoni Torres incluye la sala Auditorio Roig Arena de València en su Europa Tour 2026, con un concierto que tendrá lugar el próximo 15 de octubre.

Reconocido como una de las voces más destacadas de la música cubana contemporánea, Torres ha construido una carrera marcada por la versatilidad, la autenticidad y una conexión genuina con su audiencia, destaca el recinto multiusos.

Su propuesta musical fusiona la música romántica con ritmos tropicales, pop, salsa y la tradición cubana. A lo largo de su trayectoria ha recibido dos nominaciones consecutivas a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional por 'Alma Cubana' y 'Canten - Homenaje a Polo Montañez'.

Como compositor, fue reconocido por la Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) por el éxito 'Traidora', interpretado por Marc Anthony y Gente de Zona. Entre sus temas certificados por la Recording Industry Association of America (RIAA) destacan 'Para que un día vuelvas' y 'Las cosas que te pido' (disco de platino), así como 'Toda una vida' y 'Me quedo contigo' (disco de oro).

'Cualquiera se enamora' es el décimo álbum de estudio del artista que, producido junto a Ángel Arce 'Pututi', consolida su etapa de madurez artística.

Las entradas para el concierto de Leoni Torres en València están a la venta en la web del Roig Arena.