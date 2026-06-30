Les Arts inicia la venta general de entradas para su temporada 2026-2027

Archivo - Imagen de archivo de la representación de una ópera en Les Arts. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía de València inicia este miércoles, 1 de julio, a partir de las 12.00 horas, la venta general de entradas para todos los espectáculos de su temporada 2026-2027, a través de los diferentes canales de comercialización del teatro: la página web, las taquillas y la línea telefónica 96 197 59 00.

El teatro de ópera estrenará cuatro nuevas producciones de títulos como 'Carmen', de Bizet, 'Lohengrin', de Wagner, 'Simon Boccanegra', de Verdi, y 'La clemenza di Tito', de Mozart, en un curso lírico que también incluye obras inéditas en el teatro como 'Riccardo Primo', de Händel, 'Nixon in China', de John Adams, y 'Adriana Lecovreur', de Cilea. La zarzuela regresará de la mano de la célebre 'La verbena de la paloma', de Bretón.

En esta nueva temporada, la Orquestra de la Comunitat Valenciana se mantiene como formación de referencia para las mejores batutas del circuito, en la que, además de con su titular, Sir Mark Elder, trabajará con Mikko Franck, Sir John Eliot Gardiner, Thomas Hengelbrock, Philippe Jordan, Antonello Manacorda y Vasily Petrenko. Los programas incluyen algunos de los poemas sinfónicos más notorios de Strauss, así como las sinfonías más apreciadas de Mozart, Mahler, Chaikovski, Schumann, Shostakóvich y Sibelius.

Los repartos, conciertos y recitales reúnen las voces más destacadas del momento, con una nómina en la que figuran artistas de la talla de Cecilia Bartoli, Lise Davidsen, Lisette Oropesa, Eleonora Buratto, Ermonela Jaho, Ricarda Merberth, Camilla Nylund, Francesco Meli, Charles Castronovo, Davide Luciano, Andrè Schuen, Antonio Poli, George Petean y Gevorg Hakobyan. La programación lírica incluye también tres importantes debuts: Thomas Hampson, Christopher Maltman y Hugh Cutting.

Los 'Viernes de Danza' de Les Arts repiten con la oferta más variada de esta disciplina, con un cartel que reúne las propuestas más punteras del ballet clásico, la danza española y la escena contemporánea.

La temporada 2026-2027 abarca desde la obra cumbre de la danza clásica, 'El lago de los cisnes' con el Aalto Ballet de Essen, Antonio Najarro y su ejercicio de memoria con 'Les Ballets Espagnols' de 'La Argentina', la gran renovadora del flamenco, Olga Pericet, con 'La Leona', hasta el hip-hop de Kader Attou, con 'Le murmure des songes', el siempre innovador Marcos Morau, con 'La Veronal' y 'La Mort i la Primavera' o la Compañía Antonio Ruz con 'Norma'.