Les Arts publica la modificación de estatutos que despeja el camino a la renovación de Jesús Iglesias

Archivo - Imagen de archivo de una representación de ópera en el Palau de les Arts de València. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía de València ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) sus nuevos estatutos, que, entre otras cuestiones, atribuyen al Patronato la competencia para aprobar un código de buenas prácticas propio. Con este paso, se despeja del camino para la renovación del contrato de actual director artístico de la institución cultural, Jesús Iglesias Noriega.

El pasado mes de septiembre, el pleno del Consell dio luz verde a la modificación de los estatutos de la Fundación Palau de les Arts Reina Sofía. Antes, en agosto, la propia consellera de Cultura, Carmen Ortí, confirmaba en una entrevista con Europa Press la continuidad de Jesús Iglesias como director artístico del teatro de ópera valenciano.

Y en mayo, el presidente del Patronato de la institución, Pablo Font de Mora, había dado por hecho que el responsable artístico continuaría más allá de 2027, cuando, en principio, finaliza su contrato, y explicaba que se buscaban fórmulas para hacerlo posible y que se excluía el concurso.

En este escenario, los nuevos estatutos publicados hoy eliminan la referencia al Código de Buenas Prácticas en la Cultura Valenciana, que se aprobó en la anterior etapa del gobierno del Botànic y que el actual equipo califica de "brindis al sol" al tratarse solo de "un documento sin autoría colgado en la web".

A partir de ahora, se atribuye al Patronato la competencia para aprobar un código de buenas prácticas propio. Además, el artículo 26, según se puede leer en la resolución que firma el director general, Jorge Culla, establece que la Dirección Artística es nombrada por el Patronato.

Añade que a la persona que ocupa esta responsabilidad le corresponde la gestión artística de las actividades de la Fundació, con sujeción a las directrices emanadas del Patronato y de la Comisión Ejecutiva. De este modo, ostenta, entre otras, atribuciones como dirigir la actividad artística de la Fundació; impulsar, coordinar y supervisar cuantas actuaciones de naturaleza artística se desarrollen y velar por la coherencia de la oferta cultural que se desarrolle en el ámbito de la entidad.

El cambio estatutario, que fue aprobado por el Patronato de la Fundación en su reunión del 11 de junio de 2026 y no tiene incidencia presupuestaria, pretende "actualizar la organización y el funcionamiento de la Fundación, reforzar su estructura de gobierno y mejorar la coordinación institucional en el desarrollo de su actividad cultural".

FAVORECER LA CAPTACIÓN DE APOYOS

Este texto refundido contempla, por otra parte, la ampliación y profesionalización del Patronato, con una mayor presencia de profesionales de reconocido prestigio del ámbito cultural y de colaboradores financieros relevantes. Esta medida, explican desde la Generalitat, busca "reforzar la participación de la sociedad civil y favorecer la captación de apoyos para la actividad de la Fundación".

Asimismo, se incorpora la Dirección General competente en materia de Cultura a la Comisión Ejecutiva, con el objetivo de mejorar la coordinación institucional y facilitar la gestión ordinaria y el desarrollo de proyectos compartidos con la Generalitat.

Finalmente, el nuevo texto estatutario reconoce también expresamente al Centre de Perfeccionament como órgano de formación artística de la Fundación, dotándolo de un marco jurídico estable para el desarrollo de su actividad.