Les Corts amplían el calendario parlamentario con la previsión de aprobar la ley de acompañamiento el 31 de julio

Reunión de la Junta de Síndics - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Les Corts Valencianes han modificado de nuevo el calendario parlamentario del actual periodo de sesiones con la previsión de aprobar la ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026, el próximo 31 de julio.

El nuevo calendario aprobado por la Mesa de Les Corts y la junta de síndics de este martes, gracias a la mayoría que suman el PP y Vox, fija que la presentación del proyecto de ley será el 26 de junio; el plazo para presentar enmiendas a la totalidad se alargará hasta el 9 de julio y su debate en pleno será el 16 de julio; la reunión de la comisión para el debate del proyecto de ley el 27 de julio y el pleno para su aprobación el 31 de julio.

El Consell aprobó la pasada semana el anteproyecto de ley de medidas, semanas después de que el Consell diera luz verde al proyecto de presupuestos para 2026, que asciende a 33.305 millones de euros, 1.014 millones más que en 2025, un incremento del 3,1 por ciento. Esa aprobación se produjo unos días después de que Vox anunciara un acuerdo con el Consell basado en tres pilares: prioridad nacional, reducción fiscal y acceso a la vivienda.

El PSPV y Compromís habían pedido aprovechar los plenos de debate de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos y a la ley de acompañamiento para incluir sesión de control al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, pero PP y Vox lo han rechazado. Ambas formaciones han denunciado haberse encontrado "con un muro" que no les acepta "ninguna petición" y han considerado que esta negativa es una muestra más de la "fragilidad" del jefe del Consell.

((Seguirá ampliación))