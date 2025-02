Les Corts aprueban pedir al Gobierno un plan nacional contra inundaciones y un fondo para catástrofes naturales

Vox saca adelante una PNL para reclamar que acometa "todas las obras pendientes" en los barrancos de La Saleta, el Poyo y el Pozalet

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio de Les Corts ha aprobado este miércoles --con los votos a favor del PP y Vox y en contra de PSPV y Compromís-- la toma en consideración una proposición no de ley (PNL) presentada por el PP que insta al Gobierno de España a elaborar un plan nacional contra inundaciones y a crear un fondo extraordinario de solidaridad ante catástrofes naturales.

Durante el debate de la iniciativa, el diputado del PP Jesús Lecha ha subrayado la necesidad de que el plan nacional contra inundaciones "mejore la respuesta ante fenómenos climáticos extremos" y de que el fondo extraordinario permita "la inmediatez en la respuesta y conceder ayudas, indemnizaciones y fondos con urgencia, de manera automática y sin mayor dilación".

El representante 'popular' ha acusado al PSPV y Compromís de "no estar a la altura de la situación" por votar en contra de esta propuesta: "No han entendido nada de lo ocurrido en los tres últimos meses y utilizan sus votos para ocultar sus vergüenzas. Queríamos ayuda y la solicitamos, queremos previsión y la exigimos".

Lecha ha argumentado que en este momento, tras la dana del pasado 29 de octubre, los partidos "no solo tenemos que ayudar a las víctimas, sino que también debemos que trabajar de forma insistente para evitar que se vuelva a producir". "Hay mucha normativa, muchos planes a nivel local y a nivel autonómico, pero no existe una norma a nivel nacional como sí tienen otros países", ha lamentado.

Desde Vox, José Muñoz ha asegurado que lo ocurrido el pasado 29 de octubre --"vimos todo lo que no se tenía que hacer, una descoordinación total"-- tiene que suponer "un antes y un después" de la gestión de las catástrofes naturales y se ha mostrado favorable a la creación de un plan nacional contra inundaciones por parte del Gobierno, que es quien tiene, a su juicio, "los recursos, la capacidad y el deber" de hacerlo.

"Estas situaciones de emergencia de magnitudes catastróficas necesitan que el Gobierno esté a la altura de las circunstancias en cuanto a la solidaridad con los afectados", ha subrayado el diputado de Vox, que ha instado al Ejecutivo central a "cumplir con su deber con los valencianos" y enviar "de forma urgente las ayudas que tanto necesitan los afectados" por la dana, que "a fecha de hoy no están llegando" pese a que "lo que están haciendo es maquillar que vienen".

"SEGUIR ASFALTANDO HASTA EL INFINITO"

Mientras, Juan Bordera (Compromís) ha reprochado al PP que "recorte el presupuesto" en Emergencias mientras "pacta con gente que niega" el cambio climático, en alusión a Vox. "No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza", ha afeado a los 'populares'. Además, le ha preguntado si lo que pretenden es "seguir asfaltando hasta el infinito", un modelo, a su juicio, "equivocado".

El parlamentario de la coalición ha considerado que en este momento sería necesario apoyar "políticas transformadoras para la gente" y ha lamentado que el PP apueste por aplicar leyes "de suicida absoluto" con "la vuelta, pero al ladrillo". "Están asfaltando las danas que vendrán y sus víctimas con sus decretos de simplificación, con sus chapucerías y trilerismos", ha reprochado.

"YA EXISTE"

Y desde el PSPV, Ana Belén Juárez ha asegurado que la iniciativa del PP para pedir un fondo para catástrofes y un plan nacional contra inundaciones no tiene "ningún rigor" y ha sostenido que a nivel nacional "ya existe" una legislación en este sentido. "Si el día 29 de octubre la exconsellera Salomé Pradas no sabía de la existencia del sistema ES-Alert, no me extraña que a día de hoy desconozcan la existencia de planes estatales ante el riesgo de inundaciones", ha expuesto.

Para la diputada socialista, "es importante que quienes gobiernan la Comunitat Valenciana tengan un mínimo conocimiento de todos estos planes que están ya redactados, que se revisaron en 2023 y que están en vigor hasta 2028".

OBRAS EN BARRANCOS Y PNL RECHAZADAS

Por otro lado, la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio ha aprobado también otra propuesta, en este caso presentada por Vox --y con los votos a favor del PP y en contra del PSPV y Compromís--, para instar al Consell a que, a su vez, reclame al Gobierno de España que acometa "todas las obras de adecuación pendientes" en los barrancos de La Saleta, el Poyo y el Pozalet.

Según ha expuesto la diputada de Vox Ana Bellver, resulta "vital" la construcción de presas e infraestructuras que puedan "frenar en un futuro un fenómeno como el ocurrido el pasado día 29 de octubre". "Todos sabemos que, de haber contado con los elementos de contención eficaces, decenas de fallecidos se podrían haber evitado", ha sostenido.

En esta línea, ha lamentado que, mientras "los valencianos sufren las inundaciones", los fondos destinados a la prevención y construcción de las infraestructuras "se han desviado a otros sectores menos urgentes" y ha preguntado al PSPV y Compromís por qué "no priorizan la vida de los valencianos". "¿Qué va primero, las lechugas o las personas?", se ha cuestionado, al tiempo que ha apostado por "eliminar el ecologismo radical" de la izquierda.

Por el contrario, la comisión ha rechazado --con los votos del PP y Vox-- una PNL del PSPV sobre la planificación y desarrollo de acciones de sensibilización y divulgación en torno a la prevención de riesgos y otra de Compromís sobre pedagogía al funcionariado para "adaptarse a un clima que cambia de manera acelerada y exponencial".