Les Corts rechazarán mantener la calificación permanente de VPP y reforzar inspecciones

La diputada del PP Candela Anglés, en el pleno de Les Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts rechazará en la sesión de este jueves, gracias a los votos en contra de PP y Vox, una iniciativa del PSPV para mantener la calificación permanente de las viviendas de protección pública (VPP) y reforzar las inspecciones para verificar si se usan como residencia habitual. ‘Populares’ y Vox han coincidido en acusar a los socialistas de querer sacar rédito de la polémica de las adjudicaciones en Alicante.

Esta proposición no de ley (PNL) se ha debatido semanas después de que trascendiera la información sobre las adjudicaciones de VPP del residencial Les Naus de Playa de San Juan, que investiga un juzgado. Precisamente, este jueves se constituirá la comisión de investigación en Les Corts sobre esta polémica, que previsiblemente presidirá la diputada de Vox Ana Vega con el apoyo del PP.

En concreto, la propuesta del PSPV que será rechazada insta a derogar el decreto del Consell sobre las viviendas protegidas aprobado en diciembre de 2024 y a restablecer la norma de 2021 sobre el registro de demandantes y adjudicación para las viviendas públicas de iniciativa privada.

También mantener la calificación permanente de las VPP de iniciativa pública y recuperar los de la privada, así como ajustar los requisitos económicos y el precio del módulo para garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible. Por último, limitar los precios del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas y reforzar la inspección para verificar el uso de las VPP como residencia habitual.

Durante el debate, el diputado socialista Benjamín Mompó ha insistido en que la polémica de Les Naus “no es un caso aislado, sino la punta del iceberg” del modelo de vivienda del PP, al que ha acusado de eliminar controles en 2024 mediante un decreto del Consell.

EL PSPV CRITICA EL APOYO DE VOX A BARCALA

Además, ha vuelto a exigir la dimisión del alcalde de Alicante, el ‘popular’ Luis Barcala, por estas adjudicaciones y se ha preguntado si Vox ya no exige su salida porque “están más pendientes de las investiduras en otras comunidades que de hacerle oposición real al PP”.

Mª José Calabuig (Compromís) ha trasladado el respaldo de su grupo a la iniciativa y ha exigido que se reviertan todas las modificaciones en materia de vivienda aprobadas por el actual Consell: “Ya está bien de beneficiar a todos los que tienen el carné del Partido Popular a costa de todos los valencianos”.

Por su parte, la diputada del PP Candela Anglés ha rechazado las “lecciones” y el “show” del PSPV sobre las VPP porque ha subrayado que la venta del suelo de Les Naus y la licitación del expediente se hizo en 2016 y 2018, con “alcaldes socialistas” en Alicante.

EL PP DICE QUE EL ANTERIOR REGISTRO ERA "PAPEL MOJADO"

“Esta promoción nace con sus reglas, con su Botànic y con su gente”, ha aseverado, y ha defendido que el caso fue trasladado a Fiscalía al tener conocimiento. La ‘popular’ ha sostenido además que el registro de demandantes que quiere recuperar el PSPV “era papel mojado, un formulario al que se apuntaron todos los compradores de Les Naus”.

Y el diputado de Vox Miguel Pascual ha acusado a los socialistas de “intentar aprovechar una crisis para sacar rédito político” después de que “unos cuantos espabilados” tuvieran acceso a las VPP de Les Naus. También ha reprochado al PSPV que “intenten colar sus políticas fracasadas de vivienda” en esta PNL.