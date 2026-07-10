Les Naus rechaza entregar a Corts el listado de cooperativistas y la revisión de expedientes al incluir datos personales

Archivo - Vista del Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cooperativa residencial Les Naus de la Playa de San Juan de Alicante ha rechazado entregar a la comisión de investigación de Les Corts sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) el censo de cooperativistas y de las personas intervinientes en el proceso de revisión de expedientes por incluir datos personales. No obstante, ofrece facilitar información "disociada o agregada".

Así lo recoge un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, dirigido por la citada cooperativa a Les Corts, con fecha 9 de julio, tras haber recibido el oficio por el que se le solicita la remisión de diversa documentación incluida en el plan de trabajo.

La cooperativa manifiesta en todo caso su "respeto institucional" a Les Corts Valencianes y su disposición a colaborar "dentro del marco que la legalidad le permite, atendiendo el requerimiento en los términos y con el alcance que a continuación se precisan".

Dicho esto, argumenta que el requerimiento se ampara en el artículo 44 del reglamento de Les Corts, que "circunscribe la potestad de recabar información y documentación al Consell, los servicios de la propia cámara y cualquier autoridad de la Generalitat", además de la Administración del Estado y la local.

Además, señala que este ámbito subjetivo "es coherente con la configuración estatutaria de estas comisiones" e indica que el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana "las concibe como instrumento del control parlamentario sobre la acción de la Administración situada bajo la autoridad de la Generalitat, a cuya finalidad responde la creación de comisiones de investigación".

En este punto, la cooperativa esgrime que Les Naus es "una entidad de naturaleza privada y no una autoridad de la Generalitat ni una Administración pública, por lo que el deber documental que el artículo 44 articula no le resulta exigible".

En consecuencia, precisa que, cuando lo facilita, esta lo hace "con carácter estrictamente voluntario y de buena fe, sin que de ello quepa inferir sujeción a un deber del que el precepto invocado carece de soporte respecto de un particular ni renuncia alguna a los límites legales que seguidamente se invocan".

OFRECE DOCUMENTACIÓN SOBRE CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN REGISTRAL

Dicho esto, y con "ánimo de colaboración", Les Naus indica que la documentación de constitución de la cooperativa y su inscripción registral "es de acceso público a través del Registro de Cooperativas de la Comunitat Valenciana, directamente obtenible por la comisión", aunque apunta que, sin perjuicio de ello, no tiene "inconveniente en aportar copia".

Por el contrario, sostiene que los documentos exigidos para concurrir a la licitación y la remitida en su día a la Conselleria de Vivienda "obran ya en poder de las Administraciones intervinientes --Ayuntamiento de Alicante y Generalitat Valenciana-- en sus respectivos expedientes administrativos" y resultan "directamente recabables" por la comisión de investigación.

La cooperativa se remite a dichos expedientes "a fin de evitar duplicidades y por hallarse tales actuaciones vinculadas a los procedimientos judiciales en curso".

NO EXISTE "UN DEBER LEGAL" QUE AMPARE LA CESIÓN, ESGRIME

Respecto a la remisión del listado de cooperativistas y de sus sucesivas modificaciones y del detalle de personas que hubieran participado en la revisión de los expedientes, la cooperativa advierte de que esta comporta la cesión de datos de carácter personal de terceros y afirma que solo puede cederlos "si concurre una base jurídica legitimadora del artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), con observancia de los principios de minimización y de limitación de la finalidad".

Al respecto, apunta que no existe "un deber legal vinculante que ampare la cesión", por lo que alerta de que su "entrega indiscriminada expondría a la cooperativa a responsabilidad frente a la Agencia Española de Protección de Datos".

Por tanto, agrega que se abstiene de ceder dichos datos "en tanto la comisión no precise la base jurídica legitimadora y el juicio de proporcionalidad que la ampararían, ofreciéndose en su caso a facilitar información disociada o agregada que satisfaga la finalidad perseguida sin sacrificio innecesario de los derechos de terceros".

En todo caso, añade que la información relativa a los cooperativistas adjudicatarios y a las modificaciones del censo hasta la adjudicación está reflejada en los expedientes de visado tramitados ante la Conselleria de Vivienda, "de modo que la comisión puede recabarla de dicha Administración".

"Todo ello en coherencia, además, con el deber de la propia Mesa de salvaguardar la intimidad, el honor, el secreto profesional y los demás derechos constitucionales de las personas en el seno de las comisiones de investigación", subraya.

"AJENIDAD TOTAL" CON EL RESIDENCIAL VIRIDE

Por último, la cooperativa muestra "ajenidad total" respecto a la promoción Residencial Viride, afirma que su objeto social se circunscribe "única y exclusivamente" a la promoción Les Naus y apunta que, pese a que se amplió el mismo para poder abarcar futuras promociones, "ninguna se ha llevado a cabo".

En este sentido, aclara que este residencial "es una promoción distinta y separada" en la que "no participa, no ha participado ni ostenta relación, título, intervención ni interés alguno". Por ello, asegura que ni dispone ni puede disponer de lista o dato alguno de cooperativistas o interesados, por lo que no puede atender esta solicitud de documentación "por pura imposibilidad jurídica y material, sin que ello suponga falta de colaboración alguna".