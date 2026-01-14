L'ETNO acoge el preestreno de un audiovisual que aborda el vínculo entre los jóvenes y sus raíces rurales

Fotograma del audiovisual - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

L'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia, acoge este jueves, 15 de enero, el preestreno del cortometraje 'Paisatges en solsida', una producción de Los sueños de la Hormiga Roja que aborda el vínculo entre los jóvenes y sus raíces rurales.

El acto de presentación, enmarcado en el proyecto expositivo del museo 'Solsida: transformación de las comunidades rurales valencianas', acogerá también una mesa redonda en la que participará el director del audiovisual, Fermín Sales.

El realizador, a través de su cortometraje, invita a reflexionar sobre el significado de formar parte de una sociedad rural ofreciendo una mirada a un territorio en proceso de derrumbe y a unos jóvenes que están dispuestos a resistir. Así, desde esta perspectiva, el documental pone de manifiesto que confrontar los jóvenes y su contemporaneidad con el territorio que habitan y los elementos rituales que lo conforman es una experiencia donde las raíces, el bagaje y las emociones de quienes se ha criado en el territorio afloran en todo momento.

El proyecto, que se presentará en la Sala Secano y Montaña de L'ETNO (con entrada libre hasta completar aforo) establece una serie de cuestiones relacionadas con el vínculo, las miradas y las diferentes formas de concebir y percibir las realidades diversas de las comunidades rurales.

El proyecto expositivo del museo de la Diputació de València 'Solsida: transformación de las comunidades rurales valencianas' se puede visitar hasta el mes de febrero, y pone el foco en la pérdida de población de los municipios rurales y el impacto que está produciendo la actual llegada de nuevos habitantes a estas comunidades.

La propuesta temporal tiene como objetivo proponer una reflexión alrededor del cambio sociocultural que ha transformado la imagen de la vida rural y las maneras de hacer y ver de las personas que han habitado y habitan las comunidades rurales valencianas.

Fermín Sales (Albocàsser, 1990) es artista visual especializado en no ficción y videoinstalación. Su obra investiga la imagen contemporánea, la memoria y los imaginarios rurales a través del archivo y la experimentación audiovisual. Ha desarrollado proyectos como El Maestrat Filmat, Solsida o Kintos, presentados en instituciones y festivales nacionales e internacionales.