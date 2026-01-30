L'ETNO reflexiona sobre la lectura en el mundo rural valenciano con una jornada en Benifairó de les Valls - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

L'ETNO, el 'Museu Valencià d'Etnologia', organiza este sábado 31 de enero en Benifairó de les Valls (Valencia) la jornada 'Lectura para la transformación: un futuro lector para el mundo rural valenciano', actividad enmarcada en la exposición 'Solsida' del museo de la Diputació de València. Además, tiene el objetivo de "servir como espacio de reflexión en torno a la lectura en el mundo rural".

Así, en colaboración con el Ayuntamiento de Benifairó de les Valls, la Biblioteca de L'ETNO organiza este sábado en la Casa Sánchez Coello de la localidad un encuentro con más de 40 personas para reflexionar sobre la lectura en el mundo rural valenciano que estará coordinado por Alícia Sellés, presidenta de la Fundació pel Llibre i la Lectura, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

La jornada comenzará a las 9.30 horas con la mesa de escucha 'Cómo producimos, consumimos y accedemos a la lectura en las comunidades locales'. En ella participarán Álvaro Ibáñez, editor de Creaciones Alalimón; Àngel Portolés, técnico del Programa de Extensión Universitaria (PEU) de la Universitat Jaume I de Castelló; Sara Sánchez, de la Librería El Puerto y directora gerente de Cegal; y Maite Fernández, de la Biblioteca de Alfarrasí.

A continuación, se compartirán una serie de experiencias que se están desarrollando a lo largo del territorio valenciano. Yolanda Sifres, la directora del SARC de la Diputació de València, presentará el proyecto Bibliobús; la dramaturga valenciana Mafalda Bellido dará a conocer el club de lectura comarcal Lecturas para no olvidarme; Alexandre Bataller, profesor de Universitat de València, presentará Geografies literàries; Borja Fuster, bibliotecario de Potries, explicará la iniciativa Potries Premis Foment de la lectura; por su parte, Santi Grau presentará La Fageteca; Carme Navarro explicará el proyecto Marines, Ciutat Lectora; y Adela Alba, Benifairó de les Valls y la seua biblioteca.

La segunda parte de la mañana estará dedicada al trabajo colectivo. Se buscará identificar los retos de la lectura en el mundo rural y construir un manifiesto colectivo. La lectura del manifiesto 'Solsida' sobre la lectura y la ruralidad cerrará la mañana de reflexión a las 14 horas.