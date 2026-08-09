Leyendas del Rock cierra su edición más "ambiciosa y exitosa" y sitúa a Villena en el mapa del rock y metal

Leyendas del Rock cierra su edición más ambiciosa y convierte a Villena en la capital del metal - LEYENDAS DEL ROCK

ALICANTE 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Leyendas del Rock baja el telón de su edición "más ambiciosa y exitosa de toda su historia". A lo largo de cuatro días, el festival celebrado en Villena (Alicante) ha reunido a más de 60.000 personas, consolidando su posición como una de las grandes citas del rock y metal en Europa. En esta edición, su vigésimo aniversario, se han batido todos sus récords de asistencia y producción.

Según relatan los organizadores del festival, el escenario principal vibró con nombres legendarios y propuestas que marcaron la diferencia. Slaughter To Prevail abrió una de las noches con una descarga de deathcore que puso Villena a temblar desde el primer minuto. Arch Enemy ofreció una lección de contundencia y técnica, con Lauren Hart liderando a una marea de cabezas moviéndose al unísono.

Además, la banda nórdica In Flames conquistó al público con un repaso a su carrera, mezclando himnos clásicos con su sonido más actual en un show cargado de energía. El broche al último día lo puso Helloween, que convirtió el recinto en un mar de voces rugiendo 'I Want Out' en una noche que quedará grabada como "una de las más emocionantes del festival".

Más allá de los escenarios, el Leyendas del Rock ha vuelto a demostrar su impacto directo en Villena. Durante los cuatro días del festival, la ciudad "se llenó de vida": bares, tiendas y terrazas registraron un bullicio constante gracias a la llegada de visitantes de toda España y de más de 30 países.

Los conciertos acústicos en la Plaza Mayor de Villena, en los que las bandas ofrecieron versiones más íntimas, acercaron a artistas, festivaleros y vecinos, y crearon uno de los momentos más especiales y familiares de toda la programación.

Los organizadores aseguran que las novedades en los escenarios y las mejoras en sonido, comodidades y servicios "han elevado el nivel de producción del festival al máximo sin perder su esencia cercana". Esa apuesta se vio recompensada con la entrega del público, ya que día tras día miles de personas corearon, cantaron "y respetaron el espacio común".

"El Leyendas fue, una vez más, lo que nunca dejó de ser: una gran familia reunida alrededor de la música", aseveran, y destacan que tras la vigésima edición se confirma su crecimiento y su capacidad para ofrecer "una experiencia única y de primer nivel".

Y concluyen: "Se cierra un nuevo capítulo histórico para el festival, pero ya está en marcha una nueva edición que tiene como objetivo de superar esta y seguir haciendo de Villena el punto de encuentro del rock y el metal cada verano". Ya están confirmados los grupos Architects, Mercyful Fate y Alestorm para el próximo año, entre más una veintena de bandas.