En libertad el detenido tras la muerte de su mujer en Alicante al concluir la autopsia que falleció naturalmente

ALICANTE, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 61 años detenido en relación con la muerte de su mujer, de 56, en un domicilio de Almoradí (Alicante) ha sido puesto en libertad después de que la autopsia haya determinado que el fallecimiento se habría producido por causas naturales, a consecuencia de las cuales se cayó y padeció "las lesiones que presenta el cuerpo, que no revestían gravedad".

Así lo han informado fuentes de la Guardia Civil este martes por la tarde, que han detallado que "las diligencias practicadas hasta el momento, la inspección ocular del lugar de los hechos y las manifestaciones tomadas coinciden plenamente con el resultado arrojado por la autopsia" y que se ha deducido que "no existe criminalidad en la muerte" de la mujer, cuyo cadáver se halló este lunes en el domicilio.

Aunque en un principio se había señalado que el caso se investiga como un posible asesinato machista, el instituto armado ha precisado posteriormente que se estaban realizando las primeras diligencias y que "todas las líneas de investigación" seguían "abiertas". La Benemérita ha indicado, ahora, que continúa con la instrucción de las diligencias, que serán trasladadas a los juzgados de Orihuela.

La Guardia Civil ha confirmado que, hacia las 23.00 horas de este lunes, recibió un aviso por el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 56 años fallecida, al parecer por un accidente doméstico, ocurrido en un domicilio del casco urbano de Almoradí.

A la vista de los indicios, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almoradí, que realizó la primera inspección ocular en el lugar de los hechos, tomó la determinación de detener al marido, un hombre de 61 años, ante "ciertas contradicciones observadas".

Y han apuntado que "no" se podía "confirmar con certeza aún" que se tratara "de un homicidio en el ámbito de la violencia de género", que los especialistas estaban realizando las primeras diligencias que y "todas las líneas de investigación" estaban "abiertas".

Del mismo modo, las mismas fuentes señalaron que el Equipo de Mujer Menor (EMUME) y el Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante asumió la investigación del caso.

SISTEMA VIOGÉN

Desde la Guardia Civil también han asegurado que tanto el hombre como la mujer convivían en el domicilio en el que supuestamente sucedieron los hechos y que "constan" en la base de datos del Sistema VioGén, aunque el caso estaba inactivo desde 2009.

En declaraciones a los medios de comunicación, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha apuntado que "fue activado en el Sistema VioGén por una denuncia y él fue detenido en el año 2008" y "fue desactivado en el año 2009 por falta de medidas judiciales". "No tenemos conocimiento de que desde el año 2009 se haya activado en el Sistema VioGén en ninguna circunstancia", ha indicado este martes por la mañana.