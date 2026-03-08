Un libro indaga en el liderazgo femenino en las Fallas desde 1950 - FALLA SANT JOSEP DE LA MUNTANYA-TEROL

VALÈNCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión fallera Sant Josep de la Muntanya-Terol ha editado 'De la representació al lideratge femení en la festa fallera', una obra que analiza, con rigor académico y perspectiva histórica, la evolución del papel de las mujeres en el mundo fallero desde los años cincuenta hasta 2025.

Este libro pone de relieve los avances logrados en igualdad, participación y visibilidad del liderazgo femenino, pero también señala las barreras simbólicas y estructurales que todavía dificultan el acceso de las mujeres a los principales cargos de decisión, detallan desde la comisión.

El trabajo, escrito y coordinado desde la propia falla, combina datos estadísticos y testimonios en primera persona para ofrecer una radiografía actualizada de la realidad del mundo fallero.

La investigación está dirigida por el doctor en Ciencias de la Comunicación y catedrático de Comunicación Social de la Universitat de Valencia (UV), el profesor Sebastián Sánchez-Castillo.

ENCUESTA A MÁS DE 500 FALLEROS

Se basa en una amplia encuesta realizada a más de 500 personas pertenecientes a comisiones falleras de Valencia, complementada con entrevistas en profundidad a varias falleras mayores de distintas generaciones, desde 1957 a 2025.

Según el profesor Sebastián Sánchez-Castillo, fallero de la comisión del Botànic, el libro se plantea como una herramienta de reflexión para el conjunto del mundo fallero, las instituciones y la ciudadanía, "invitando a abrir un debate sereno sobre el futuro de la fiesta y su capacidad para integrar modelos de gestión más plurales e igualitarios".

La publicación refuerza, el compromiso de la falla Sant Josep de la Muntanya-Terol con la investigación social aplicada al ámbito festivo y con la defensa de una cultura fallera más justa, diversa y representativa.

La redacción, investigación y análisis de la obra ha corrido a cargo de Sebastián Sánchez-Castillo, con Rafa Úbeda como coordinación y delegado de 'llibret', las colaboradoras Rocío Alcodori y Tere Montagud y traducción de Marc Tejedor.