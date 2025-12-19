La línea C3 de Cercanías reabre el lunes entre Loriguilla y Buñol tras quedar arrasada por la dana

Transportes recupera el servicio de tren en la línea C3 de Cercanías hasta Buñol con una inversión de 120 millones tras quedar arrasada por la DANA - MINISTERIO TRANSPORTES

VALÈNCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes reabrirá a partir del próximo lunes 22 el servicio de tren de la línea C3 de Cercanías València en el tramo Loriguilla-Buñol, tras los trabajos de recuperación de la infraestructura dañada por la dana ejecutados por Adif con una inversión de 120 millones de euros.

Renfe ha programado la circulación de 26 trenes diarios, 13 por sentido, entre València Font de Sant Lluís y Buñol con paradas intermedias, según los horarios establecidos, en València Sant Isidre, Xirivella-Alqueries y Aldaia, Loriguilla, apeadero del Circuit Ricardo Tormo, Cheste y Chiva.

Los viajeros de la línea C3 con destino València Nord podrán utilizar un tren de la C6 desde Font de Sant Lluís para así poder completar su trayecto hasta València Nord. Otra de las opciones de los usuarios de la línea C3 para acceder al centro de València es realizar transbordo a metro en la estación de València Sant Isidre.

El servicio de tren se complementa, hasta la consolidación de la nueva oferta, con 46 servicios de autobús, 33 por sentido, que circulan diariamente entre València y Buñol también con parada en todas las localidades intermedias de la línea C3.

Desde el Ministerio explican que los servicios de tren de la línea C3 se han establecido desde la estación de València Font de Sant Lluis debido a las obras que realiza Adif para la remodelación de la marquesina de la estación de València Nord, incompatibles con el estacionamiento de los trenes propulsados a diésel (los que dan servicio en la C3) en las zonas de andén cubierta por la marquesina.

La recuperación del servicio entre València y Buñol se produce una vez completadas las complejas y laboriosas operaciones de reconstrucción de estructuras, de la plataforma ferroviaria y del conjunto de sistemas e instalaciones arrasados por la dana.

En la misma línea C3, entre Buñol y Utiel (trayecto de unos 46 kilómetros de longitud), una vez reparados los daños, el tráfico ferroviario sigue interrumpido para proseguir con las obras de renovación integral y modernización de la infraestructura e instalaciones con una inversión en este tramo superior a cien millones de euros.

NUEVOS VIADUCTOS EN CHESTE

Las obras de mayor complejidad han sido la reconstrucción de los viaductos de Barranco Grande, Cheste 1 y Cheste 2, con longitudes originales de 55 metros, cien y 76, respectivamente. Sus estructuras fueron gravemente afectadas o incluso desaparecieron arrasadas por las aguas.

Se trata de nuevos viaductos de mayor longitud y vanos más largos para adecuarlos a las nuevas condiciones del cauce: el viaducto de Barranco Grande ha pasado a tener una longitud de 136 metros y los de Cheste 1 y Cheste 2 cuentan con una longitud de 216 cada uno.

También se ha elevado la altura de los tableros, siguiendo criterios hidráulicos y estructurales actuales que maximizan su capacidad. La infraestructura ferroviaria queda provista de mayor resistencia, robustez y durabilidad frente a nuevos episodios de grandes riadas, que además se pueden ver agravados por los efectos del cambio climático.

Según Transportes, se ha realizado un esfuerzo técnico y humano sin precedentes, destinando "todos los medios posibles". Gracias a ello, aseguran, la infraestructura ferroviaria dispone ahora de "los mayores estándares de disponibilidad, fiabilidad, funcionalidad y, especialmente, de resiliencia y robustez".

Además de los viaductos en Cheste, en el tramo València-Buñol destacan estas actuaciones: construcción de 14 obras de drenaje transversal y 2.500 metros de drenaje longitudinal; ejecución de 9.200 metros de plataforma; montaje de 10.000 metros de vía, bateo, perfilado y estabilizado; sustitución de 5.400 metros de carril; ejecución de 350 soldaduras y neutralización de tensiones del carril; reposición de 53.000 toneladas de balasto; ejecución de 9.800 m3 de escollera para protección de taludes; renovación integral del paso a nivel de Chiva; reconstrucción integral del edificio de la estación de Chiva y rehabilitación del edificio de la estación de Cheste; desmontaje y montaje de ocho aparatos de vía; montaje de tres aparatos de dilatación; reposición de elementos de señalización y cableado de las instalaciones de seguridad en todo el tramo.

La línea C3 València-Buñol-Utiel se vio gravemente afectada por la dana. El 12 de diciembre de 2024 se recuperaron servicios de tren en el tramo València- Aldaia, el 17 de noviembre de 2025 se recuperó el servicio hasta Loriguilla y a partir del próximo lunes el servicio por ferrocarril se prolongará hasta Buñol. En paralelo, el Ministerio sigue trabajando en la recuperación y reconstrucción de toda la infraestructura.

MORANT DESTACA QUE LA LÍNEA SE HA REHECHO "DE CERO"

Tras el anuncio de reapertura del tramo Loriguilla-Buñol, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado que la línea C3 estará "mucho mejor adaptada a posibles avenidas" y ha puesto en valor los trabajos realizados.

"Si pensamos que se ha tenido que hacer una línea ferroviaria de cero, porque había sufrido una absoluta destrucción y desaparición de la con la dana, hemos cumplido con un tiempo más que razonable con esta línea C3", ha declarado tras un encuentro con periodistas.

La también líder del PSPV ha reiterado el "compromiso" del Gobierno con la zona afectada mediante la recuperación de carreteras, puentes y pasarelas y otras infraestructuras. "Para nosotros no existen ni las vacaciones de Navidad, ni las de verano, ni los puentes. Hemos tenido a toda la gente, los servidores públicos y las empresas a las que hemos sumado esta reconstrucción, trabajando sin descansar para poder recuperar cuanto antes la actividad social y económica de todo el territorio", ha dicho.

Al margen del transporte afectado, Morant ha resaltado que "todas las actividades e industrias que se han recuperado a día de hoy ya tienen cifras económicas mejores que antes de la dana". "Así que también estamos cumpliendo con el objetivo de dejar de esta crisis mejor de lo que hemos entrado", ha subrayado.