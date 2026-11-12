Llanes defiende que no ha habido "ni amenaza, ni coacción" en el desalojo de la Acampada València

Imagen de archivo del delegado del Gobierno, Roger Llanes - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, ha defendido que no ha habido "ni amenaza, ni coacción" en el desalojo de la Acampada València por parte de Delegación del Gobierno, al tiempo que ha sostenido que seguir en la Plaza del Ayuntamiento "empezaba a ser incompatible con los eventos que tenían que sucederse" en este emplazamiento en próximas fechas.

Así lo ha manifestado este jueves, en unas declaraciones a los medios, en el acto conmemorativo de LA UNIÓ por sus 50 años de historia en los Cines Kinépolis de Paterna (Valencia).

Llanes ha aseverado que "lo fundamental" es que la propia Acampada València ha sido la que ha decidido "iniciar su levantamiento y desocupación sin presión y a través del diálogo". También ha hecho alusión al informe remitido por el Ayuntamiento de València sobre la "incompatibilidad" de la Acampada en la plaza.

"La acampada tenía unas reivindicaciones que eran absolutamente razonables y respetables, además coincidían en gran parte con el motivo de la huelga general y la posterior manifestación multitudinaria que hubo ayer" ha defendido. A su vez, ha puesto en valor que se haya "convalidado", en la Diputación Permanente del Congreso, los reales decretos relacionados con la vivienda.

En cuanto al manifiesto que les hizo llegar la Acampada, ha indicado que "parte de esas reivindicaciones se recogen en la ley de vivienda y en los decretos de vivienda". "Las reivindicaciones que corresponden al Gobierno están recogidas, prácticamente, todas las que hacían referencia a posibilidades del Gobierno", ha sostenido.

REITERA EL DIÁLOGO "DESDE QUE SE IMPLANTÓ"

Por otro lado, al ser preguntado porque en la Acampada no estén satisfechos con el desenlace, ha reconocido que hay "otras admnistraciones que no han mantenido diálogo" con ellos --haciendo mención al Ayuntamiento de València y a la Generalitat Valenciana--, y por ello, sostiene que "son a los que ellos se refieren fundamentalmente".

"Con nosotros han tenido un diálogo sostenido desde el día 3 que se implantaron", ha señalado Llanes. Además, ha destacado que la semana pasada mantuvieron una reunión con ellos donde hubo "intercambio de cartas e, informalmente, comunicación mediante teléfono". "Cualquier tipo de comunicación la hemos sostenido diariamente", ha reiterado.