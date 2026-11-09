Llanes valora "muy positivamente" que la acampada de València anuncie una desescalada y apela al diálogo y el consenso

Acampada por el derecho a la vivienda, en la Plaza del Ayuntamiento, a 16 de octubre de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, ha valorado "muy positivamente" que la acampada por la vivienda de la plaza del Ayuntamiento de València haya anunciado una desescalada progresiva y ha apelado al diálogo y el consenso para continuar negociando con la organización de esta iniciativa. "Poco a poco han decidido por sí mismos que van a ceder más espacio", ha valorado.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes tras reunirse en la Delegación de Gobierno con representantes de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y los sindicatos de cara a la huelga general del 11N, y horas después de que la Acampada València haya anunciado el inicio de un proceso de "desescalada progresiva" del espacio que mantiene ocupado en la plaza del Ayuntamiento con el objetivo de "facilitar la normalidad" del comercio local ante el próximo inicio de la campaña navideña.

Precisamente, este lunes está prevista una reunión técnica con la Delegación de Gobierno solicitada por el Ayuntamiento para abordar la situación de la acampada. Preguntado al respecto, Llanes ha insistido en que "responde a una demanda de la alcaldesa", María José Catalá, para determinar cuáles serán "los pasos a seguir". "Nosotros hemos establecido desde hace un tiempo un espacio de colaboración con la gente de la acampada y hemos tenido reuniones con ellos", ha indicado.

Además, ha informado de que la organización de la acampada ha remitido este mismo lunes a la Delegación de Gobierno un documento con una serie de peticiones, pero ha señalado que, una vez analizadas, "todas o prácticamente todas caen dentro del espectro de las prioridades de actuación del Ayuntamiento o la Generalitat.

En este punto, ha recordado que el Gobierno de España ha aprobado una ley de vivienda y dos reales decretos que ha confiado en que esta semana sean convalidados en la Diputación Permanente del Congreso y ha resaltado que todo ello incluye "prácticamente todas las reivindicaciones que nos está trasladando la acampada".

Entre ellas, ha destacado la declaración de València como zona tensionada, reducir los pisos turísticos, aumentar el parque público de vivienda y una serie de medidas que el Ayuntamiento "ha decidido no aplicar, mientras que en otros lugares sí que se han aplicado y la situación" en ellos "está siendo totalmente distinta".

"PASOS POSITIVOS Y DECISIVOS"

Frente a ello, Roger Llanes ha reivindicado que la Delegación de Gobierno ha apostado "siempre por la vía del diálogo y el consenso con unos y otros" y ha emplazado a la reunión de este lunes por la tarde con el Ayuntamiento, que por parte del Ejecutivo central afrontan con "ánimo constructivo y pensando que por parte de la acampada se están dando pasos positivos y decisivos".

Sobre si la acampada no tiene fecha concreta de desalojo, el delegado ha apelado al derecho fundamental de reunión, que no define plazos, y ha valorado que la iniciativa está transcurriendo "de manera absolutamente pacífica y no está dando ningún problema de seguridad o desórdenes públicos". "Se está manteniendo en un ámbito reivindicativo", ha insistido.

De hecho, ha afirmado que la acampada "no solo es razonable", sino que "hay que salvaguardar" la seguridad de sus integrantes. Y en el contexto de la huelga general del 11 de noviembre, Llanes ha manifestado no entender que haya quien pretenda "que se socave" el derecho fundamental de reunión. "¿Hay otras posibilidades? Sí, son las que hay que explorar", ha zanjado.