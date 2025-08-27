Llanos (Vox) asegura que la "inseguridad por la inmigración ilegal" le recuerda a cuando había atentados de ETA

El PSPV tilda de "abominable" la declaración y Compromís ve a un PP "arrastrado bajo los postulados de la extrema derecha"

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha denunciado el "aumento exponencial de la violencia y la inseguridad en nuestras calles", a causa "en gran medida" de la inmigración "ilegal, masiva e indiscriminada" fruto de la "política de puertas abiertas tanto del PP como del PSOE", y ha asegurado que le recuerda a "cuando era pequeño y todos los días había un atentado terrorista de ETA".

Estas declaraciones han despertado el rechazo del PSPV, que las han calificado de "abominable", "racistas y xenófobas", mientras que Compromís ha afirmado sentir "pena" por "ver al PP arrastrarse bajo los postulados de la extrema derecha".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics en les Corts, Llanos ha afirmado: "Cada día desayunamos con una nueva noticia de inseguridad. A mí me recuerda cuando era pequeño y todos los días había un atentado terrorista de ETA" y aunque ha admitido que ambas circunstancias "no son comparables", ha hecho hincapié en la "gravedad" de que los españoles "estemos como una diana, expuestos a la inseguridad en nuestras calles".

Como ejemplo de ello ha mencionado la reciente detención y el posterior ingreso en prisión de un joven de 19 años en Torrevieja (Alicante) tras apuñalar a una persona de avanzada edad para robarle. "Nos parece realmente grave" que estas cosas "estén ocurriendo todos los días", ha asegurado el síndic de Vox.

A su juicio, este "aumento exponencial de la violencia tiene que ver en gran medida con la inseguridad que nos ha traído la política de puertas abiertas" del PP y del PSOE. Así, ha advertido del "efecto llamada" que provoca la inmigración "ilegal, masiva e indiscriminada de personas no identificadas, de los que pasan por menores sin serlo".

Según Llanos, que ha afeado en este punto al PP que "unas veces comparte y otras se calla", esta política "no es solidaridad", sino que es un "negocio institucionalizado": "En la Comunidad Valenciana, la asistencia por cada menor extranjero no acompañado supone 6.500 euros del bolsillo de los valencianos. Y esos 6.500 euros no van para su mantenimiento directo, sino para toda la trama e infraestructura montada alrededor de esos centros de menores".

"QUE VUELVAN A SUS CASAS", QUE ES "DONDE TIENEN QUE ESTAR"

Por esta razón, el síndic de Vox ha defendido que estos menores "vuelvan a sus casas, a sus países de origen", y que se cierren "progresivamente" los centros de menores extranjeros, que suponen "en gran medida focos de delincuencia, más cuando no hay arraigo, cuando sus familias están en países de origen, que es donde tienen que estar". Ante esta situación, ha pedido acabar con el "despilfarro" de dinero destinado a estas personas, todo ello, además, "mientras lo llegan las ayudas de la riada" del 29 de octubre.

Preguntado por si está relacionando las consecuencias de la inmigración ilegal con los atentados terroristas, José Mª Llanos ha matizado que él no ha "vinculado" ambas cuestiones, sino que simplemente ha expuesto "un recuerdo" de su infancia: "Es otra cuestión, aquí hablamos de la inseguridad de una política de puertas abiertas que se llama inmigración ilegal, que les abandona en la calle y que luego muchos de ellos tienen que delinquir para poder sobrevivir. ¿Y quién lo paga? Los ciudadanos".

Y sobre si se oponen al reparto de migrantes establecido por el Gobierno de España, ha asegurado que "absolutamente, pero ahora y siempre", y ha apostado por no fomentar "las políticas de inmigración ilegal, masiva e indiscriminada". "El mensaje de Vox ha sido siempre el mismo", ha recalcado.

EL PP ACUSA AL PSOE DE UTILIZAR A LOS MIGRANTES

Por su parte, desde el PP, Juanfran Pérez Llorca se ha mostrado "indignadísimo" con "el reparto de menas" establecido por el Gobierno, al que ha retado a "explicar al pueblo valenciano por qué aquí sí tienen que llegar menores y a Cataluña y el País Vasco no". En esta línea, ha acusado al Ejecutivo central de "utilizar los inmigrantes" para hacer política y negociar. "Eso es indignante, es la política más racista que he conocido en mi vida", ha expresado.

Además, ha afeado a los partidos de izquierda, "los que aquí se sientan para reprocharle a Vox muchas cosas", que "utilicen a los menas para negociar con --Carles-- Puigdemont y con Bildu", y ha considerado indignante "utilizar a los migrantes para conseguir fines políticos", algo "que hace el PSOE". "Los hechos racistas son mucho más peligrosos que las palabras racistas, y eso es lo que hace el Gobierno de España", ha agregado.

"OLVIDAMOS QUE HABLAMOS DE PERSONAS"

Por el contrario, desde el PSPV, María José Salvador ha calificado de "abominable" la afirmación del síndic de Vox, a quien ha acusado de "generar odio" y ha recordado que "habla de niños" y de personas que incluso llegan a "arriesgar su vida cruzando un mar para llegar a otro lado y buscar un futuro mejor". "Al final olvidamos que estamos hablando de personas", ha lamentado.

En esta línea, ha afeado al PP que "asuma los posicionamientos de Vox" en materia de inmigración, al tiempo que ha advertido al Consell de que debe "cumplir la ley" y acoger a los menores migrantes, "una cuestión de derechos humanos", y ha llamado a alejarse de las manifestaciones "racistas y xenófobas". Además, ha defendido que la Comunitat Valenciana es una tierra "hospitalaria", como lo demostró al acoger el Aquarius.

Paralelamente, ha hecho hincapié en que el motivo que dio Vox hace algo más de un año para abandonar los gobiernos autonómicos, entre ellos el de la Comunitat Valenciana, fue precisamente porque "no estaban dispuestos a que vinieran niños" no acompañados. Sin embargo, ha incidido en que, pese a ello, no han "dejado de apoyar cada una de las medidas que Mazón ha traído" a Les Corts. "Son los apoyadores profesionales del PP", ha señalado.

EL PP SE "ARRASTRA" ANTE LA EXTREMA DERECHA

Y desde Compromís, Joan Baldoví ha rechazado las declaraciones del síndic de Vox, ha hecho hincapié en que estas personas "lo único que buscan es un futuro mejor" y ha lamentado que el PP "cada día está entrando y aceptando el marco de personas sin corazón que lo único que buscan es el conflicto permanente para sacar rédito político y personal".

"Me da pena ver al PP arrastrarse bajo los postulados de la extrema derecha", ha apostillado el portavoz de la coalición que, al ser preguntado por las manifestaciones de Llanos (Vox), ha expresado: "Mare de Déu senyor".