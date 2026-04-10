Llocnou d'en Fenollet, Xàtiva, la Pobla Llarga, Gavarda, Anna i Càrcer, por encima de 30ºC por primera vez en 2026

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VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las localidades valencianas de Llocnou d'en Fenollet, Xàtiva, la Pobla Llarga, Gavarda, Anna i Càrcer han superado este viernes los 30 grados centígrados por primera vez en este 2026, según ha apuntado Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).

En un mensaje publicado en 'X', recogido por Europa Press, Avamet ha indicado que esta jornada también ha sido la primera del año en la que se han superado los 20ºC en Vistabella del Maestrat y las Illes Columbretes.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la máxima concentración de polvo en suspensión en el aire de la Comunitat Valenciana se produzca desde la próxima madrugada hasta la del domingo. Además, avisa de una bajada de temperaturas a partir de este sábado y de precipitaciones para el domingo.

Según explica el organismo estatal en redes sociales, el color blanquecino del cielo durante este viernes denota la importante intrusión de polvo en suspensión que se está produciendo, que también se detecta en las imágenes de satélite.

Ante esta situación, el 112 recuerda que el polvo en suspensión no solo reduce la visibilidad, sino que también empeora la calidad del aire. "Si eres asmático o tienes problemas respiratorios, ponte mascarilla y cierra las ventanas de casa", aconseja el Centro de Coordinación de Emergencias.