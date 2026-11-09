Llorca aboga por "estar cerca" de los agricultores para atender necesidades y mejorar infraestructuras hídricas

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (c), este lunes en Callosa de Segura (Alicante) - GVA

ALICANTE, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha abogado por "estar cerca de los agricultores y los regantes para responder a sus inquietudes y necesidades" y "trabajar en ellas", así como "en las mejoras de las infraestructuras hídricas".

Así lo ha asegurado en la visita al Juzgado Privativo de Aguas de Callosa de Segura (Alicante), junto al conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, "una institución que representa una forma cercana y participativa de gobernar un bien compartido como el agua", ha señalado el Consell en un comunicado.

En este contexto, el 'president' ha reiterado a los integrantes de esta entidad que la Generalitat va a "acelerar" la declaración de Bien de Interés Cultural del Juzgado. Además, ha destacado el papel de los regantes, "cuya experiencia debe ocupar un lugar central en la toma de decisiones, ya que conocen mejor que ninguna administración las necesidades de sus parcelas, el funcionamiento de las acequias y los trabajos de mantenimiento".

En este sentido, ha puesto como ejemplo el aprovechamiento de las aguas regeneradas procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Callosa de Segura "para aumentar el suministro para riego, una iniciativa solicitada por el Juzgado Privativo", ha apuntado el gobierno valenciano.

Durante su intervención, ha abogado por "planificación, inversiones, coordinación entre administraciones y diálogo permanente con quienes trabajan diariamente con el agua". De este modo, el jefe del Consell ha reclamado "que las reparaciones del canal Tajo-Segura se ejecuten inmediatamente y con un calendario de obras con criterios estrictamente técnicos".

VISITA INSTITUCIONAL EN CALLOSA DE SEGURA

Pérez Llorca ha iniciado su visita institucional en Callosa de Segura con una reunión de trabajo en el Ayuntamiento con el alcalde, Juan Antonio Franco, y la corporación municipal para tratar distintas cuestiones relacionadas con el municipio.

En el encuentro se han analizado cuestiones relacionadas con el deporte, la educación, la sanidad, los servicios sociales y otras infraestructuras consideradas de interés para el presente y el futuro de la localidad alicantina "que contribuyan al bienestar de los vecinos", según la Generalitat.

Asimismo, se ha abordado la petición del Ayuntamiento de solicitar a la Delegación del Gobierno un "refuerzo" de los efectivos de las fuerzas y cuerpos de Seguridad en Callosa de Segura, ha detallado el ejecutivo autonómico.

Por último, el 'president', que ha recorrido las instalaciones del campo de fútbol El Palmeral, ha indicado que también se está trabajando con el consistorio "para fortalecer las instalaciones deportivas del municipio".